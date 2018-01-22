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Karabük'teki korkunç kaza kamerada! Ölüme böyle gittiler

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 21:14 | Son Güncelleme 7 saat önce

Karabük’te Kardemir işçilerini taşıyan servis midibüsünün kazadan saniyeler önce hızla ilerlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kardemir’de 24.00-08.00 vardiyasında çalışan işçileri taşıyan Şükrü Parlakçı idaresindeki 78 S 0292 plakalı servis midibüsü Kurtuluş Mahallesi'nde frenlerin boşalması sonucu bir evin garaj kısmına çarpmış, kazada 3’ü işçi 4 kişi hayatını kaybetmişti.

GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza öncesi rampa aşağıya inen otobüsün hızla geçtiği anlar, bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

DURAKTA BEKLİYORLARDI

Görüntülerde 7 Kardemir işçisi durakta beklediği sıradağı servis midibüsünün hızla yanlarından geçtiği ve daha sonra da işçilerin olay yerine koştuğu görülüyor.

Karabük'te servis minibüsü eve çarptı: 4 ölü, 2 yaralı
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işçi servis Karabük Kaza güvenlik kamerası Kardemir

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ya kardeşim bu araçlar otomatik değil niçin vites düşürmüyorsun deli gibi bırakmış aracı suçlu şöför
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