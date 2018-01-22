Karabük'teki korkunç kaza kamerada! Ölüme böyle gittiler

Kardemir’de 24.00-08.00 vardiyasında çalışan işçileri taşıyan Şükrü Parlakçı idaresindeki 78 S 0292 plakalı servis midibüsü Kurtuluş Mahallesi'nde frenlerin boşalması sonucu bir evin garaj kısmına çarpmış, kazada 3’ü işçi 4 kişi hayatını kaybetmişti.
GÜVENLİK KAMERASINDA
Kaza öncesi rampa aşağıya inen otobüsün hızla geçtiği anlar, bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
DURAKTA BEKLİYORLARDI
Görüntülerde 7 Kardemir işçisi durakta beklediği sıradağı servis midibüsünün hızla yanlarından geçtiği ve daha sonra da işçilerin olay yerine koştuğu görülüyor.
BMGK sonrası açıklama Fransa'dan geldi... Türkiye'ye itidal çağrısı
Afrin Operasyonu'ndan acı haber: 1 asker şehit
Son dakika Ankara'da HDP'ye polis operasyonu!
Bunu yapan insan olamaz! Bebek cesedini çöpe bıraktılar
'İnanmayan Venüs'e gitsin! Masraflar benden'
Hiperaktif çocuklar için işkence gibi yönteme uzmanlardan sert tepki!
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gazilik unvanı verilsin" teklifi
Midesinden çıkanlar dehşeti gözler önüne serdi
Yıldırım ve Kılıçdaroğlu'ndan ortak Afrin mesajı!
Hatay sınırında son durum roketler evleri mahvetti
'Ne zaman öleceğim?' sorusunun cevabını veren yapay zeka
Yanan eşyalarının yanı başında gözyaşı döken kadın, yürek dağladı
AppleInsider: Apple iPhone X’in üretimini durduracak
Okuyucu Yorumları 1 yorum