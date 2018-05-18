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Karabük'teki otel çalışanına silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 21:38 | Son Güncelleme

Tartıştığı otel çalışanını silahla yaralayan 2 şüpheli tutuklandı

Safranbolu ilçesinde, tartıştığı otel çalışanını silahla yaralayan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi Kabakçı Cami Caddesi'nde otel çalışanı Metehan Ertan'ı ruhsatsız tabancayla bacaklarından yaraladıktan sonra kaçan ve daha sonra yakalanarak gözaltına alınan Abdülkerim Yalçın ve Veysel Deri'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye getirilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından hakimliğe sevk edildi.

Yalçın ve Deri, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Olay

Bağlarbaşı Mahallesi Kabakçı Cami Caddesi'nde otele giden Abdülkerim Yalçın, tartıştığı otel çalışanı Metehan Ertan'ı, üzerinde bulundurduğu ruhsatsız tabancayla bacaklarından yaralamış, arkadaşı Veysel Deri'yle birlikte olay yerinden 34 ABL 720 plakalı otomobille kaçmak isterken, şehirden çıkmaya çalıştıkları sırada polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Yalçın'ın emniyetteki ifadesinde, garsonun hal ve hareketlerinin hoşuna gitmediğini, kendisine otel çıkışında "canım" deyince de sinirlendiğini anlattığı öğrenilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Karabük Safranbolu tutuklama yaralama

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