Karabük'teki uyuşturucu operasyonu

Karabük'te düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda dün "uyuşturucu madde temin ve ticareti" suçundan gözaltına alınan ve tutuklanan T.U'nun ifadelerinden yola çıkan polis, F.E'nin (20) adresine operasyon düzenledi.
F.E'yi gözaltına alan ekipler, adreste yaptıkları aramada, uyuşturucu madde üretip kurutmak için oluşturulan düzenek, kurutulmuş bir miktar esrar ve skunk ile ekstazi hap ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.E. tutuklandı.
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