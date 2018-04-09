Karabük’ün iş ve siyaset dünyasından taziye mesajları

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaydeden KARDEMİR AŞ. eski yönetim kurulu başkanı Mutullah Yolbulan için kentin iş ve siyaset dünyası taziye mesajları yayınladı.
Karabük iş dünyasının önemli isimlerinden hayırsever işadamı KARDEMİR AŞ. eski yönetim kurulu başkanı Mutullah Yolbulan için Karabük iş ve siyaset dünyası taziye mesajı yayınladı.
Karabük Valisi Kemal Çeber, yayınladığı mesajında kentin tarihine mal olmuş başarılı işadamı KARDEMİR AŞ. eski yönetim kurulu başkanı, Yolbulanlar AŞ. yönetim kurulu başkanı Mutullah Yolbulan’ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrendiğini kaydederek, “ Vizyonu, ilkeleri, önder kişiliği ile iş dünyasına yön vermiş ve örnek olmuş merhum işadamımıza Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.
AK Parti Karabük Milletvekilleri Mehmet Ali Şahin ve Burhanettin Uysal, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, TSO Başkanı Tuncay Özcan, MÜSİAD Başkanı Ahmet Nur, KARDEMİR AŞ. Yönetim Kurulu ve Çelik- İş Sendikası da birer taziye mesajı yayınlayarak, üzüntülerini dile getirdiler.
Dün İstanbul’da tedavi gördüğü hastaneden hayatını kaybeden işadamı Yolbulan için 10 Nisan Salı günü saat 11.00’de KARDEMİR tesislerinde düzenlenecek törenin ardından öğle namazına müteakip Karabük Ulu Camide kılınacak cenaze namazına müteakip Öğlebeli aile mezarlığına defnedilecek.
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