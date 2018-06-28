HABER

Karaburun'da RES için verilen kamulaştırma kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 19:28 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karaburun ilçesinin kırsal Yaylaköy Mahallesi'nde, Lodos Elektrik Üretim A.Ş.

Karaburun'da RES için verilen kamulaştırma kararına tepki

KARABURUN (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Karaburun ilçesinin kırsal Yaylaköy Mahallesi'nde, Lodos Elektrik Üretim A.Ş. tarafından kurulması planlanan 37 türbinli ek rüzgar enerjisi santrali (RES) için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından verilen kamulaştırma kararı tepkilere neden oldu. Karar köylülere tebliği edilirken, Karaburun Kent Konseyi ve Karaburun Yurttaş Davacıları, hukuk mücadelesi başlatacaklarını duyurdu.
Lodos Elektrik Üretim A.Ş., geçmiş yıllarda Karaburun'un Yaylaköy Mahallesi'ne 50 türbinli RES kurdu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, itirazlara rağmen, şirkete, farklı zamanlarda 3 kez, ek 37 türbin için ÇED olumlu kararı verdi. Karaburun Kent Konseyi ve Karaburun Yurttaş Davacıları çatısı altında bir araya gelen vatandaşlar, ÇED olumlu kararına karşı dava açtı. Açılan davalar sonucunda mahkeme, proje için verilen ÇED olumlu kararları ve üretim lisansını iptal etti. Ancak, bakanlık aynı şirkete aynı proje için 4'üncü kez ÇED olumlu kararı verdi. Karaburun Yurttaş Davacıları, ÇED olumlu kararının iptali için geçen 28 Şubat'ta İzmir İdare Mahkemesi'ne 4'üncü kez dava açtı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, açılan davadan 1 gün sonra yani 1 Mart 2018 tarihinde verdiği kararla, Karaburun RES Projesi üretim tesisine 39 yıl, 2 ay, 28 gün süre ile faaliyette bulunabilmesi için üretim lisansı verdi.
Lisans kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 29 Mart 2018 tarihli bir başka kararı ile de Karaburun RES Projesi üretim tesislerinin kurulması için Yaylaköy'deki taşınmaz malların 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19. maddesi gereğince kamulaştırılmasında kamu yararı bulunduğuna karar verdi. Bu ikinci karar, Karaburun Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü aracılığıyla, Yaylaköy Mahallesi'ndeki taşınmaz sahiplerine geçen Mayıs ayında tebliğ edildi.
Karaburun Kent Konseyi ve Karaburun Yurttaş Davacıları, Karaburun'da köylüye ait arazilerin 'kamu yararı' gerekçesinin arkasına sığınılarak kamulaştırılmak istendiğini öne sürüp, bu duruma tepki gösterdi, yasal haklarını sonuna kadar kullanarak hukuk mücadelesi başlatacaklarını açıkladı. Açıklamada, Karaburun RES Projesi'ne karşı başlatılan mücadelenin 4'üncü yılına girdiği de vurgulandı.

FOTOĞRAFLI

Karaburun'da RES için verilen kamulaştırma kararına tepkiKaraburun'da RES için verilen kamulaştırma kararına tepkiKaraburun'da RES için verilen kamulaştırma kararına tepkiKaraburun'da RES için verilen kamulaştırma kararına tepki

PARTNERSoluğu takside aldıSoluğu takside aldı
CHP’li Erol: Sözlerimin arkasındayımCHP’li Erol: Sözlerimin arkasındayım
Hangi ilde ne kadar Suriyeli var? İşte il il Türkiye'de yaşan Suriyeli sayısı!Hangi ilde ne kadar Suriyeli var? İşte il il Türkiye'de yaşan Suriyeli sayısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu’ndan ortalığı karıştıracak iddia

İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu’ndan ortalığı karıştıracak iddia

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

CHP'nin seçim itirazı üzerine yapılan incelemede Erdoğan'ın oyu arttı, İnce'nin oyu düştü

CHP'nin seçim itirazı üzerine yapılan incelemede Erdoğan'ın oyu arttı, İnce'nin oyu düştü

Ağrı'da kaçırılan çocuk bulundu

Ağrı'da kaçırılan çocuk bulundu

Demet Akalın'ın dolu önlemi: Yarışmadan kazandım

Demet Akalın'ın dolu önlemi: Yarışmadan kazandım

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

Ağrı'da kaçırılan çocuk bulundu

Ağrı'da kaçırılan çocuk bulundu

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

Diğer Haberler
TSK'dan son dakika açıklaması: 10 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan son dakika açıklaması: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Antalya'da Suriyeli işçileri taşıyan otomobil kaza yaptı: Yaralılar var

Antalya'da Suriyeli işçileri taşıyan otomobil kaza yaptı: Yaralılar var

Fatih Portakal canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi

Fatih Portakal canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi

Şarık Tara kimdir, nerelidir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Şarık Tara kimdir, nerelidir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Hangi ilde ne kadar Suriyeli var? İşte il il Türkiye'de yaşan Suriyeli sayısı!

Hangi ilde ne kadar Suriyeli var? İşte il il Türkiye'de yaşan Suriyeli sayısı!

Antalya'da ilginç görüntüler! Kapısız soyunma kabininde böyle önlem aldılar!

Antalya'da ilginç görüntüler! Kapısız soyunma kabininde böyle önlem aldılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.