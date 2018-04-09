Karacabey longozunda AÇEV kursiyerlerine farkındalık eğitimi

Bursa’nın eşsiz tabiat harikası longoz ormanları AÇEV üyesi kadın ve çocukları ağırladı.
Karacabey’de bulunan ve dünyada benzerine az rastlanan longoz ormanları, ‘Doğamızı Koruyalım’ başlıklı ders kapsamında, Anne Çocuk Eğitim Vakfı(AÇEV) üyesi kadın ve çocukları ağırladı. Longoz ormanına ilk kez yaptıkları bu ziyaretten çok etkilenen AÇEV kursiyerleri, longozların önemini ve dikkat edilmesi gerekenleri, belediye personeli tarafından yapılan anlatımla öğrenme fırsatı buldu. ‘Hayat Dolu Projeler’ adı altında, kadın ve çocukların ‘Doğamızı Koruyalım’ dersi için kursiyerleriyle birlikte düzenlenen faaliyet, Karacabey Belediyesi’nin de katkılarıyla gerçekleşti.
Longoz ormanına ilk kez yaptıkları bu ziyaretten çok etkilenen AÇEV kursiyerleri, longozların önemini ve dikkat edilmesi gerekenleri,belediye personeli tarafından yapılan anlatımla öğrendiler. Gerçekleşen ev sahipliğinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Eğitmen Neşe Halis,“En iyi eğitim şekillerinden biri olan yerinde ve görerek yani yaşayarak anlamak çok önemli. Bugün, çevre ve doğa konusunda önemli bir dersimizi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediyesi desteğiyle gerçekleştirdik. Katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum’’ dedi.
Longoz farkındalığı
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ise yaptığı açıklamada,“Bu tarz eğitici gezilere ayrıca önem veriyoruz. Biz öncelikle longozumuzun farkındalığını istiyoruz. Ve duyarlı bir nesil hedefliyoruz. Bu tarz gezilerde bizim yeni kitlelere, ailelere ve çocuklara ulaşmamız için büyük bir fırsat. Bizler, bu güzel fırsatı bu şekilde değerlendirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.
Emniyet Genel Müdürü açıkladı: Kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz
İdeal cinsel birlikteliğin yaşı bulundu!
Son 2019 seçimi anketi yayımlandı! Erdoğan'dan sonra ikinci isim Abdullah Gül
2019 seçimlerinin şifresi! İşte Erdoğan'ın yeni oyun planı
Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası
İğrenç olay! Komşuya camdan cinsel taciz
Rusya hazırlık yapıyor! ABD müdahale ederse vuracaklar
Go-kart pistinde feci kaza: Lise öğrencisi yoğun bakımda
İşte İYİ Parti'nin ittifak yapacağı 2 parti
Türk lise öğrencisinden müthiş icat! Avrupa peşine düştü
Sosyal medya bu tuzak zeka sorularıyla sallanıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum