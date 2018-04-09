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Karacabey longozunda AÇEV kursiyerlerine farkındalık eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 11:45 | Son Güncelleme

Bursa’nın eşsiz tabiat harikası longoz ormanları AÇEV üyesi kadın ve çocukları ağırladı.Karacabey’de bulunan ve dünyada benzerine az rastlanan longoz ormanları, ‘Doğamızı Koruyalım’ başlıklı ders kapsamında, Anne Çocuk Eğitim Vakfı(AÇEV) üyesi kadın ve çocukları ağırladı.

Karacabey longozunda AÇEV kursiyerlerine farkındalık eğitimi

Bursa’nın eşsiz tabiat harikası longoz ormanları AÇEV üyesi kadın ve çocukları ağırladı.
Karacabey’de bulunan ve dünyada benzerine az rastlanan longoz ormanları, ‘Doğamızı Koruyalım’ başlıklı ders kapsamında, Anne Çocuk Eğitim Vakfı(AÇEV) üyesi kadın ve çocukları ağırladı. Longoz ormanına ilk kez yaptıkları bu ziyaretten çok etkilenen AÇEV kursiyerleri, longozların önemini ve dikkat edilmesi gerekenleri, belediye personeli tarafından yapılan anlatımla öğrenme fırsatı buldu. ‘Hayat Dolu Projeler’ adı altında, kadın ve çocukların ‘Doğamızı Koruyalım’ dersi için kursiyerleriyle birlikte düzenlenen faaliyet, Karacabey Belediyesi’nin de katkılarıyla gerçekleşti.
Longoz ormanına ilk kez yaptıkları bu ziyaretten çok etkilenen AÇEV kursiyerleri, longozların önemini ve dikkat edilmesi gerekenleri,belediye personeli tarafından yapılan anlatımla öğrendiler. Gerçekleşen ev sahipliğinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Eğitmen Neşe Halis,“En iyi eğitim şekillerinden biri olan yerinde ve görerek yani yaşayarak anlamak çok önemli. Bugün, çevre ve doğa konusunda önemli bir dersimizi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediyesi desteğiyle gerçekleştirdik. Katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum’’ dedi.
Longoz farkındalığı
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ise yaptığı açıklamada,“Bu tarz eğitici gezilere ayrıca önem veriyoruz. Biz öncelikle longozumuzun farkındalığını istiyoruz. Ve duyarlı bir nesil hedefliyoruz. Bu tarz gezilerde bizim yeni kitlelere, ailelere ve çocuklara ulaşmamız için büyük bir fırsat. Bizler, bu güzel fırsatı bu şekilde değerlendirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Karacabey longozunda AÇEV kursiyerlerine farkındalık eğitimi

Karacabey longozunda AÇEV kursiyerlerine farkındalık eğitimi

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