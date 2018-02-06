Karacabey Ziraat Odası’na yeni bina

Bursa’nın Karacabey ilçesinde Ziraat Odası’nın yaklaşık 3 milyon TL’ye mal olacak yeni binasının temeli törenle atıldı.

Yeni Ziraat Odası hizmet binası Mecidiye Mahallesi İstiklal Ortaokulu yanında bulunan bin 974 metrekarelik alana inşa edilecek. Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, 7-8 ay içinde binanın inşaatı tamamlayacaklarını söyleyerek, “Karacabey çiftçisi teknolojiyi en iyi şekilde takip eden, ürünlerini gübrelemede teknoloji ile sanayi ekipmanlarını uygun ve yerinde kullanabilen çiftçilerdir. Ziraat Odası şu anda dairede oturuyor ve bu yüzden bizim modern bir tesise ihtiyacımız vardı. Ziraat Odaları ekonomik anlamda çok güçlü olmasa da, manevî olarak yüksek güce sahip kurumlardır. Bu yüzden Belediye Başkanımız Ali Özkan’a bir ricada bulunarak, çiftçilerimize layık modern bir tesisin kurulması için yer talebinde bulunduk. Başkanımız bize bu noktada çok yardımcı oldu. Bölgemizde ilk defa bir belediye başkanı bin 974 metrekare kullanım alanı olan bir arsayı Karacabey çiftçilerine hibe etti. Kendilerine hem çiftçi adına hem de ilçe halkı adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ise, yeni yapılacak binanın tüm çiftçilere hayırlı olmasını diledi. Özkan, “Daha müreffeh, daha güzel binada Karacabeyli üreticilerimize ve çiftçilerimize hizmet etmek maksadıyla yola çıktılar. Niyet hayır, akıbet hayır. Karacabey’imiz tarım ve hayvancılığı başkenti olarak addediliyor. Gerçekten bölgemizde üretim yapan çiftçilerimiz, üreticilerimiz teknolojinin en son imkanlarını kullanarak verimlilik noktasında azami başarılar elde ediyorlar. Ziraat Odası’nın yeni yapılan binasının ilçe tarımına hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Törene katılanlara fidan dağıtılıp, lokma ayran ikramında bulunuldu.