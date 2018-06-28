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Karacabey'de dolu, ekili alanlara zarar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 17:21 | Son Güncelleme

BURSA'nın Karacabey ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışının ovada ekili ürünlere büyük zarar verdiği bildirildi.

Karacabey'de dolu, ekili alanlara zarar verdi

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Karacabey ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışının ovada ekili ürünlere büyük zarar verdiği bildirildi. Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, "2014 yılında sel felaketinden sonra şimdi de dolu felaketiyle karşı karşıyayız. Yaklaşık 15 bin dekar ekili alanda 50 bin ton civarında ürün zarar gördü" dedi.
Karacabey ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 45 dakika süren yağışta metrekareye 40 kilogram yağmur düştü. Yağmurun ardından başlayan dolu ise ekili alanlara zarar verdi. Karacabey Ovası'nda Bakırköy, Uluabat ve Harmanlı kırsal mahallerindeki tarlalarda ekili domates, biber, karpuz, kavun, mısır ve salatalık gibi ürünler doludan zarar gördü.
Zarar gören tarlalarda inceleme yapan Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, "2014 yılındaki sel felaketinden sonra şimdi de dolu felaketiyle karşı karşıyayız. Yaptığımız incelemelere göre Bakırköy, Uluabat ve Harmanlı mahallelerinde yaklaşık 15 bin dekar ekili alanda 50 bin ton civarında ürün zarar gördü" dedi.
Miraslı arazilerin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kaydedilmemesinden dolayı çiftçinin TARSİM sigortasını da yaptıramadığını söyleyen Başkan Erhan Erdem, "Afet dönemlerinde çiftçilerin yanında olunması adına devletin, ÇKS'si olmayan ve TARSİM sigortası yaptıramayanların da yanında olmasını istiyoruz. Bu noktada sadece Karacabey değil, Mustafakemalpaşa'daki çiftçilerin de zarar gördüğüne şahit oldum. Karacabeyli çiftçilerimize büyük geçmiş olsun" diye konuştu.

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Karacabey'de dolu, ekili alanlara zarar verdiKaracabey'de dolu, ekili alanlara zarar verdi

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