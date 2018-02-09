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Karacabey’de su kesintisi

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 19:54 | Son Güncelleme

Bursa’nın Karacabey ilçesinde su kesintisi yapılacak.BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Mecidiye, Tavşanlı, Nasrettin, Garipçe, Tabaklar, Karacaahmet, Yenice ve Sırabademler mahalleri ile Sanayi Sitesi ve civarında 12 Şubat ile 12 Mart tarihleri ve 08.00 ila 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde su kesintisi yapılacak.
BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Mecidiye, Tavşanlı, Nasrettin, Garipçe, Tabaklar, Karacaahmet, Yenice ve Sırabademler mahalleri ile Sanayi Sitesi ve civarında 12 Şubat ile 12 Mart tarihleri ve 08.00 ila 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

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