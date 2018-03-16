Karacabeyli soğancılara ödül

Bursa’nın Karacabey Belediyesi, ilçenin simgesi haline gelen soğanın ticaretiyle uğraşan esnafı ödüllendirdi.

Senelerdir soğan ticaretiyle uğraşanlara Belediye Başkanı Ali Özkan tarafından plaket takdim edildi. Soğan Pazarı’nda bulunan bir kahvehanedeki törene Belediye Başkanı Ali Özkan ve Ak Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan katıldı. Özkan, mesleğinde belli bir yaşı geçirmiş soğan ticareti yapan esnaflara Karacabey halkı adına plaket verdi. Özkan, "Karacabey Belediyesi olarak ilçe halkına hizmet eden ve bize değer katan esnaf büyüklerimizi çeşitli vesilelerle ziyaret ediyoruz. Bugün de Soğan Pazarı’nda soğan ticareti yapan esnaf büyüklerimizle bir aradayız. Yaptıkları hizmetlerden dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatlarında da hayırlı işler diliyorum " ifadelerini kullandı.