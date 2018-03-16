HABER

Karacabeyli soğancılara ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 20:00 | Son Güncelleme

Bursa’nın Karacabey Belediyesi, ilçenin simgesi haline gelen soğanın ticaretiyle uğraşan esnafı ödüllendirdi.Senelerdir soğan ticaretiyle uğraşanlara Belediye Başkanı Ali Özkan tarafından plaket takdim edildi.

Karacabeyli soğancılara ödül

Bursa’nın Karacabey Belediyesi, ilçenin simgesi haline gelen soğanın ticaretiyle uğraşan esnafı ödüllendirdi.
Senelerdir soğan ticaretiyle uğraşanlara Belediye Başkanı Ali Özkan tarafından plaket takdim edildi. Soğan Pazarı’nda bulunan bir kahvehanedeki törene Belediye Başkanı Ali Özkan ve Ak Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan katıldı. Özkan, mesleğinde belli bir yaşı geçirmiş soğan ticareti yapan esnaflara Karacabey halkı adına plaket verdi. Özkan, "Karacabey Belediyesi olarak ilçe halkına hizmet eden ve bize değer katan esnaf büyüklerimizi çeşitli vesilelerle ziyaret ediyoruz. Bugün de Soğan Pazarı’nda soğan ticareti yapan esnaf büyüklerimizle bir aradayız. Yaptıkları hizmetlerden dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatlarında da hayırlı işler diliyorum " ifadelerini kullandı.

Karacabeyli soğancılara ödül

Cübbeli Hoca Nurettin Yıldız'ı ziyaret ettiCübbeli Hoca Nurettin Yıldız'ı ziyaret etti
Dosyaya yeni görüntüler girdi! Böyle kaçmışlar!Dosyaya yeni görüntüler girdi! Böyle kaçmışlar!
Flaş uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dikkat!Flaş uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dikkat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Akit TV yorumcusu Ali Tarakçı'dan olay sözler: AK Parti içinde Erdoğan'dan rahatsız olanlar var!

Akit TV yorumcusu Ali Tarakçı'dan olay sözler: AK Parti içinde Erdoğan'dan rahatsız olanlar var!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Stephen Hawking için ‘İstanbul’ önerisi

Stephen Hawking için ‘İstanbul’ önerisi

İstanbullular yarın bu yollara dikkat! | İstanbul'da yarın hangi yollar kapalı olacak?

İstanbullular yarın bu yollara dikkat! | İstanbul'da yarın hangi yollar kapalı olacak?

Bakan Yılmaz'dan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklama

Bakan Yılmaz'dan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklama

ABD Büyükelçiliğine saldıracaklardı: Tutuklandılar

ABD Büyükelçiliğine saldıracaklardı: Tutuklandılar

Cumhuriyet davasında flaş gelişme: Atalay'a ret

Cumhuriyet davasında flaş gelişme: Atalay'a ret

Kuzey Irak’ta PKK'nın terör kamplarına büyük darbe!

Kuzey Irak’ta PKK'nın terör kamplarına büyük darbe!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.