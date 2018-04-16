Karacabeyliler Orman İşletme Müdürlüğü istiyor

Karacabeyli muhtarlar, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’ndan ilçeye Orman İşletme Müdürlüğü kurulmasını istedi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, “Başbakan Yardımcımız Hakan Çavuşoğlu geçtiğimiz gün bizi ziyaret etti. orman köylerinin muhtarları, ilçede bulunan Orman İşletme Şefliğinin müdürlük olmasını istedi. Müdürlük şu an Mustafakemalpaşa’da. Köylüler 60 kilometre yol kat ederek Mustafakemalpaşa’ya gitmek zorunda kalıyor. 2 veya 3 kere gitmek zorunda kalanlar var. Köylülerimizin mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. Karacabey Orman İşletmesi, yeni binası ve 98 bin dekarlık orman alanıyla müdürlük olmayı hak ediyor. Bizim buradaki ormanlardan çıkan ürünlerimizin ekonomik değeri Mustafakemalpaşa’dan çıkan ürünün çok daha fazla üstünde. Defne kurutma tesislerimiz ve ıhlamur ormanlarımız var. Karacabey, Orman İşletme Müdürlüğü’nü hak ediyor. Bakanımıza bunu ilettik. Kendisi de bunun takipçisi olacağını ve Orman ve Köy İşleri Bakanı’yla bizzat görüşeceğini söyledi” diye konuştu.
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