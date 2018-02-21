Karaçam tohumları toprakla buluştu

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü karaçam sahalarındaki tohum takviyesi çalışmalarına başladı.

Çatacık Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Alpu ilçesi Belkese mahallesinde Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamayla 19 hektarlık sahaya 75 kilogram karaçam tohumu serpildi. 100 kilogram kozalaktan 2 kilogram tohum çıkıyor. Bir kilogram tohumda da yaklaşık 44 bin adet bulunuyor. Toprağa atılacak toplam tohum ise 160 milyon adeti bulacak. Ayrıca yetkililer tarafından toprakla buluşturulan tohumların civardaki ağaçlardan toplanan kozalaklardan çıkarıldığı belirtildi.

Yapılan çalışma ile ilgili bir açıklama yapan Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, tohum takviyesi, toprak işleme gibi teknik desteklerle gelişimi hızlandırarak ekonomik katkı sağladıklarını söyledi. Bölge Müdürü Temel, "Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü Çatacık Orman İşletme Müdürlüğü’nün tabii tesis sahasında bu uygulamayı destek için geldik. Bugün burada karaçamda tabi tesis çalışmasının son aşaması olan tohum takviyesi olayını gerçekleştirdik. Ormanlarımız doğal ortamda normal olarak gençleşiyor zaten malum olduğu üzere. Son yıllarda yapılan teknik desteklerle toprak işleme, tohum takviyesi olsun bu gelişimi hızlandırıyoruz hem de ekonomik katkı sağlamış oluyoruz. Burası karaçam sahası. Burasının 100 yıl önceden bakımına başlanmış. Son 10 yılda da tohumlama, hazırlama, ışıklama kesimleriyle bu hale getirilmiş bir saha. Burada fidanlarımız çimlendiği zaman yaklaşık 10-15 yıl arasında her bir fidan boyu 1 metreyi bulduktan sonra boşaltma kesimleriyle sahanın tamamı boşaltılacak ve 2. bir 100 yıllık dönem başlayacak" diye konuştu.