Karacan, Erdoğan'a oy veren köye selam götürdü

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, 24 Haziran seçimlerinde,113 seçmenden 112'sinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiği Seyitgazi ilçesine bağlı Göcenoluk köyünü ziyaret etti, Erdoğan'ın selamını iletti.
Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Karacan, "Sizler bu davanın kahramanlarısınız, davanın başarısının arkasındaki güç sizlersiniz." dedi.
Karacan, "Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye" sloganıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde "Büyük Türkiye" hedefini gerçekleştirecekleri bu dönemde gösterdikleri güçlü destek için Göcenoluk halkına teşekkür etti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletti.
Göcenoluk'taki vatandaşların talep ve önerilerini de dinleyerek, atılacak adımlar için görüşmeler gerçekleştiren Karacan, daha sonra eski muhtar, şair Mehmet Üzüm'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı şiiri alkışlar eşliğinde dinleyerek, köyden ayrıldı.
113 seçmenin bulunduğu köyde, 24 Haziran seçimlerinde oy kullanan 112 kişi, Cumhurbaşkanlığı için tercihini Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullanmıştı.
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