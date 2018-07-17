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Karacan'dan İSTESOB'a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 14:05 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan: - "Türkiye ne kadar gelişirse gelişsin, esnafımızın yeri ayrı. Esnafımızın o alın terini, o göz nurunu, samimiyetini, içtenliğini, hiçbir teknoloji, hiçbir modernlik yapamaz"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Türkiye ne kadar gelişirse gelişsin, esnafın yerinin ayrı olduğunu belirterek, "Esnafımızın o alın terini, o göz nurunu, samimiyetini, içtenliğini, hiç bir teknoloji, hiç bir modernlik yapamaz." dedi.

Karacan, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çalışmalarında AK Parti'ye destek veren İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (İSTESOB) teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Karacan, sıkıntılarını çözmek için her zaman esnafın emrinde ve yanında olduklarını belirterek, "Kapımız, gönlümüz her zaman açık. Türkiye ne kadar gelişirse gelişsin, esnafımızın yeri ayrı. Esnafımızın o alın terini, o göz nurunu, samimiyetini, içtenliğini, hiçbir teknoloji, hiçbir modernlik yapamaz. Onun için sizin yeriniz her zaman ayrı." diye konuştu.

İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz da Karacan'a ziyaretin sonunda, günün anısına hediye takdim etti.

Karacan, İSTESOB'tan ayrılırken bir fotoğrafçıdan aldığı fotoğraf makinesi ile Başkan Yılmaz ve üyelerin fotoğrafını çekti.

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