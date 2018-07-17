Karacan'dan İSTESOB'a ziyaret

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Türkiye ne kadar gelişirse gelişsin, esnafın yerinin ayrı olduğunu belirterek, "Esnafımızın o alın terini, o göz nurunu, samimiyetini, içtenliğini, hiç bir teknoloji, hiç bir modernlik yapamaz." dedi.
Karacan, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çalışmalarında AK Parti'ye destek veren İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (İSTESOB) teşekkür ziyaretinde bulundu.
Ziyarette konuşan Karacan, sıkıntılarını çözmek için her zaman esnafın emrinde ve yanında olduklarını belirterek, "Kapımız, gönlümüz her zaman açık. Türkiye ne kadar gelişirse gelişsin, esnafımızın yeri ayrı. Esnafımızın o alın terini, o göz nurunu, samimiyetini, içtenliğini, hiçbir teknoloji, hiçbir modernlik yapamaz. Onun için sizin yeriniz her zaman ayrı." diye konuştu.
İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz da Karacan'a ziyaretin sonunda, günün anısına hediye takdim etti.
Karacan, İSTESOB'tan ayrılırken bir fotoğrafçıdan aldığı fotoğraf makinesi ile Başkan Yılmaz ve üyelerin fotoğrafını çekti.
Bedelli askerlikte son dakika haber! İşte 2018 bedellide yaş ve ücrette son durum
İstanbul hava durumu! Yağmur mu geliyor? Meteoroloji'den son dakika uyarısı
Şok iddia! 'Muharrem Bey 24 Haziran gecesi donmuş bir şekilde kaldı'
Zincirlendi, kelepçelendi, kaçıran adamı kendine aşık etti
Putin: Elimizde Trump ve ailesiyle ilgili 'uygunsuz görüntüler'...
CHP'de işler karıştı! Çarpıcı yorum: Kemal Kılıçdaroğlu büyük hüsran yaşayacak
Kaçıran kişiyi kendine aşık edip elinden kurtulmuş!
Adnan Oktar örgütünde kediciklerin görevi şaşırttı
Gelini almaya kayıkla geldi! Görenler şaşkına döndü
Bodrum’da alevli gece! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı
En çok arıza yapan akıllı telefonlar belli oldu! Liste oldukça şaşırtıcı…
Apple’dan sonra Samsung da zam yaptı! İşte yeni fiyatlar…
Okuyucu Yorumları 0 yorum