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Karacasu'da taşımalı eğitim gören 100'ün üstünde öğrenci zehirlendi - Fotoğraflar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 21:25 | Son Güncelleme

   

Karacasu'da taşımalı eğitim gören 100'ün üstünde öğrenci zehirlendi - Fotoğraflar

Karacasu'da taşımalı eğitim gören 100'ün üstünde öğrenci zehirlendi - Fotoğraflar

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