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Karaciğer nakilli Azra bebeğe hastanede yaş günü kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 09:28 | Son Güncelleme

 GİRESUNLU Sabriye- Veli Sağır çifti, 6 aylıkken karaciğer nakliyle hayata tutunan minik kızları Azra'nın 1'inci yaşı için hastanede doğum günü kutlaması düzenledi.

Karaciğer nakilli Azra bebeğe hastanede yaş günü kutlaması

İZMİR, (DHA) - GİRESUNLU Sabriye- Veli Sağır çifti, 6 aylıkken karaciğer nakliyle hayata tutunan minik kızları Azra'nın 1'inci yaşı için hastanede doğum günü kutlaması düzenledi. Kızına karaciğerinden parça vererek, can aşısı olan baba Veli Sağır, "Bizim için çok güzel ve özel anı oldu. Kızım büyüdüğünde, bu fotoğrafların hikayesini ona anlatacağım" dedi.
Kuaför Sabriye (26) ile fitness antrenörü Veli Sağır'ın (42) kızları Azra, 16 Mayıs 2017 tarihinde dünyaya geldi. Anne Sağır, henüz 6 günlükken kızının dışkısında anormallik olduğunu fark etti. Beyaz dışkıya anlam veremeyen anne, soluğu hastanede aldı. İlk başta anne sütünden kaynaklanmış olabileceği belirtilen beyaz dışkının, 'bilier atrezi' denilen safra kanalları yokluğundan kaynaklandığı ortaya çıktı. Sarılık gelişen Azra bebek, sevk edildiği Trabzon'daki hastanede 33 günlükken, safra yolunun açılması için operasyon geçirdi; ancak kurtuluşun, karaciğer naklinde olduğu söylendi. Sağır çifti, bebeklerini alarak, İzmir'e geldi ve nakil için Kent Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu baba Veli Sağır'ın, kızına donör olabileceği saptandı. Geçen yılın 15 Kasım günü minik Azra ile babası, Kent Hastanesi Karaciğer Nakli Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Kılıç başkanlığında Dr. Cahit Yılmaz, Opr. Dr. Kamil Kılıç, Opr. Dr. Rasim Farajov ve Opr. Dr. Zaza Lakobadze'den oluşan ekip tarafından nakil ameliyatına alındı. Anne Sağır, dikkati sayesinde kızını nakle götüren hastalığa erken tanı konulmasını sağlarken, baba Sağır da karaciğerinden parça vererek, Azra'ya yeni hayatın kapılarını açtı.
Nakil olduğunda 6 aylık olan Azra, geçen sürede kucaktan inip, yürütecinde adımlar atmaya başladı. Kızlarının sağlıkla büyümesinin mutluluğunu yaşayan Sağır çifti, Azra'nın 1'inci yaşına basmasının sevincini Kent Hastanesi'nde karaciğer nakli ekibiyle paylaşmak istedi. Çift, Azra için biraz gecikmeli de olsa hastanede doğum günü kutlaması düzenledi. Kutlamaya doktorlar, hemşireler ve nakil hastaları ile yakınları katıldı.
Sağır çifti, kucaklarında kızlarıyla 1'inci yaş pastasının mumunu üflerken, bugünün kendileri için ne kadar önemli olduğunu anlatacak söz bulamadıklarını söyledi. Anne Sabriye Sağır, "Bugünleri hayal bile edemiyordum, mucize yaşıyoruz" dedi.
Baba Veli Sağır ise anne ve babalar için çocuklarının ilk yaşının çok özel ve önemli olduğunu belirterek, "Biz bu 1 yılda çok zor günler geçirdik. Karaciğer nakliyle kızımız sağlığına kavuştu. Bu ilk yaş kutlaması daha değerli oldu. Biz de bu mutluluğumuzu o zor süreçleri birlikte geçirdiğimiz ekiple kızımın yeni hayata başladığı Kent Hastanesi'nde kutlamak istedik. Bizim için çok güzel ve özel bir anı oldu. Kızım büyüdüğünde bu fotoğrafların hikayesini ona anlatacağım" diye konuştu.
Öte yandan Doç. Dr. Kılıç, sağlıklarına kavuşan hastalarının kendileri için büyük mutluluk kaynağı olduğunu dile getirerek, "Azra gibi bebek ve çocuk hastalarımızın sağlıkla büyüdüklerini, koşup, oynadıklarını görmek bambaşka bir mutluluk" dedi.

FOTOĞRAFLI

Karaciğer nakilli Azra bebeğe hastanede yaş günü kutlamasıKaraciğer nakilli Azra bebeğe hastanede yaş günü kutlamasıKaraciğer nakilli Azra bebeğe hastanede yaş günü kutlamasıKaraciğer nakilli Azra bebeğe hastanede yaş günü kutlaması

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