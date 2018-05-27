HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Karaçi'yi vuran sıcak hava İslamabad'a geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 13:08 | Son Güncelleme

Karaçi'de 70'e yakın insanın ölümüne sebep olan sıcak havanın 10 gün içinde İslamabad'a gelmesi bekleniyor

Karaçi'de geçen hafta 70'e yakın kişinin ölümüne yol açan sıcak havanın 10 gün içinde İslamabad'da da etkili olması bekleniyor.

Pakistan Tıbbi Bilimler Enstitüsünden (PIMS) yapılan açıklamada, sıcaklık değerlerinin gelecek 10 gün içerisinde yükseleceği ve sıcak çarpması başta olmak üzere birçok sağlık sorununun yaşanabileceği bildirildi.

İslamabad'daki yaşlı, hasta, çocuk ve oruç tutanlara doğrudan güneşe maruz kalınacak saatlerde dışarıya çıkmama uyarısında bulunulan açıklamada, iftar ve sahurda bol su tüketilmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, yüksek ateş, baş ağrısı, dudak kuruluğu ve kusma gibi semptomların sıcak çarpması belirtisi olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, ailelere çok sıcak günlerde çocuklarını araçların içinde bırakıp alışverişe gitmemeleri uyarısında bulunuldu.

Karaçi'de geçen hafta 45 dereceye kadar yükselen sıcaklar, çoğu hasta ve yaşlı 70'e yakın Pakistanlının hayatını kaybetmesine sebep olmuştu.

PARTNERBıyıksız hali şaşkına çevirdiBıyıksız hali şaşkına çevirdi
Suriyeli 9 mültecinin cenazesi, KKTC'de defnedildiSuriyeli 9 mültecinin cenazesi, KKTC'de defnedildi
Arhavi’de, domuz tuzağına düşen ayı kurtarıldıArhavi’de, domuz tuzağına düşen ayı kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hava sıcaklığı İslamabad Pakistan sıcak çarpması

En Çok Okunan Haberler

Batuhan Çolak 24 Haziran seçimleri öncesinde kaleme aldı: Erdoğan düşerse...

Batuhan Çolak 24 Haziran seçimleri öncesinde kaleme aldı: Erdoğan düşerse...

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Doğu Perinçek'ten Selahattin Demirtaş için ezber bozan açıklama: Serbestçe anlatabilmeli

Doğu Perinçek'ten Selahattin Demirtaş için ezber bozan açıklama: Serbestçe anlatabilmeli

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Arda Öziri kimdir! Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu yaşamını yitirdi!

Arda Öziri kimdir! Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu yaşamını yitirdi!

Ayvalık'ta son dakika gelişmesi! Balıkçı teknesi battı, arama kurtarma çalışmaları başladı

Ayvalık'ta son dakika gelişmesi! Balıkçı teknesi battı, arama kurtarma çalışmaları başladı

Sayısal Loto sonuçları 26 Mayıs: 5. kez devretti!

Sayısal Loto sonuçları 26 Mayıs: 5. kez devretti!

Korkunç iddia: Türkiye Polonya'dan 3 bin hasta sığır eti ithal etmiş!

Korkunç iddia: Türkiye Polonya'dan 3 bin hasta sığır eti ithal etmiş!

Nasır Melek kimdir? Nasır Melek'ten acı haber!

Nasır Melek kimdir? Nasır Melek'ten acı haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.