HABER

"Karadağ AB üyeliğine hazır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 18:37 | Son Güncelleme

Macaristan Başbakanı Viktor Orban: - "Rahatlıkla Karadağ'ın AB üyeliğine hazır olduğunu söyleyebilirim. Üyelik yolunda siyasi veya ekonomik bir engelin olduğu düşüncesini desteklemiyorum. Mevcut siyasi irade ülkenin yarın veya ertesi gün AB üyesi olması için yeterli" - Karadağ Başbakanı Dusko Markovic: - "Karadağ, sığınmacı sayısının artması durumunda sınırlarını koruyabilir, henüz Arnavutluk-Karadağ sınırına tel örgü çekmeyi gerektirecek bir durum yok"

PODGORİCA (AA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Karadağ'ın Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecine ilişkin, "Rahatlıkla Karadağ'ın AB üyeliğine hazır olduğunu söyleyebilirim. Üyelik yolunda siyasi veya ekonomik bir engelin olduğu düşüncesini desteklemiyorum. Mevcut siyasi irade, ülkenin yarın veya ertesi gün AB üyesi olması için yeterli." dedi.

Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki resmi temasları kapsamında Karadağlı mevkidaşı Dusko Markovic ile bir araya gelen Orban, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Macaristan'ın Karadağ'ın AB üyeliğini desteklediğini söyledi.

Orban, Karadağ'ın AB için gerekli olduğunu belirterek, "Rahatlıkla Karadağ'ın AB üyeliğine hazır olduğunu söyleyebilirim. Üyelik yolunda siyasi veya ekonomik bir engelin olduğu düşüncesini desteklemiyorum. Mevcut siyasi irade, ülkenin yarın veya ertesi gün AB üyesi olması için yeterli." değerlendirmesinde bulundu.

Markovic de Karadağ ile Macaristan arasındaki ilişkilerin son derece iyi olduğunu, iki ülkenin NATO ve AB üyeliği konusunda birbirlerini desteklediklerini dile getirdi.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilebileceğine işaret eden Markovic, Macar yatırımcılara Karadağ'a yatırım yapma çağrısında bulundu.

- "Sınırlara tel örgü çekmeye gerek yok"

Sığınmacı krizine değinen Markovic, Karadağ'ın, 2015'te sığınmacı krizine yönelik bir plan yaptığını belirterek, "Bu şekilde olası risklerin önüne geçmiş olduk. Bu plan, Arnavutluk üzerinden yapılan yasa dışı geçişlerin artmasıyla tekrar gündeme geldi." diye konuştu.

Markovic, Karadağ'ın, sığınmacı sayısının artması durumunda sınırlarını koruyabileceğini, henüz Arnavutluk-Karadağ sınırına tel örgü çekmeyi gerektirecek bir durum olmadığını söyledi.

Macaristan'ın, Karadağ'a 25 kilometrelik sınır için tel örgü yardımında bulunduğunu ifade eden Markovic, "Karadağ'ın güvenliğini tehdit edebilecek bir durum söz konusu olursa bu yardımdan faydalanabiliriz. Şu an sınıra tel örgü çekmeyi gerektirecek bir durum söz konusu değil." diye konuştu.

PARTNERÜnlü tenisçi ve milyoner sevgilisi çok fena yakalandıÜnlü tenisçi ve milyoner sevgilisi çok fena yakalandı
Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değilizTürkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz
Uluslararası anlaşmalarla korunan koya balık çiftliği projesiUluslararası anlaşmalarla korunan koya balık çiftliği projesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB Dusko Markovic Karadağ Macaristan sığınmacı krizi Viktor Orban

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Hatice'ye bikini pozlar yaradı! Teklif yağıyor!

Hatice'ye bikini pozlar yaradı! Teklif yağıyor!

Beyoğlu Sütlüce'de çöken binanın olduğu arazide 'Arda Turan' detayı

Beyoğlu Sütlüce'de çöken binanın olduğu arazide 'Arda Turan' detayı

Meclis'teki kavgada dikkat çeken ayrıntı!

Meclis'teki kavgada dikkat çeken ayrıntı!

İlginizi Çekebilir

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen yağış başladı

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen yağış başladı

Bedelli askerlik teklifinde ilk iki madde kabul edildi! Bedelli askerlikte yaş ve ücret kesinleşti

Bedelli askerlik teklifinde ilk iki madde kabul edildi! Bedelli askerlikte yaş ve ücret kesinleşti

AK Parti'den bedelli askerlik için son dakika açıklaması! 28 gün zorunlu hizmet kalkıyor mu?

AK Parti'den bedelli askerlik için son dakika açıklaması! 28 gün zorunlu hizmet kalkıyor mu?

Aydınlık Gazetesi yazarı Rıza Zelyut'tan tepki çeken paylaşım: Atatürk'e hakaret edenlerin hastalığı cinsel

Aydınlık Gazetesi yazarı Rıza Zelyut'tan tepki çeken paylaşım: Atatürk'e hakaret edenlerin hastalığı cinsel

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz

Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz

CHP'de flaş gelişme! Tüzün: Kurultay için yeterli imzaları topladık

CHP'de flaş gelişme! Tüzün: Kurultay için yeterli imzaları topladık

Türkiye Batı'ya resti çekti: Zorunda değiliz!

Türkiye Batı'ya resti çekti: Zorunda değiliz!

Meral Akşener'in istifa kararının ardında Eski İYİ Partili Osman Ertürk Özel mi var?

Meral Akşener'in istifa kararının ardında Eski İYİ Partili Osman Ertürk Özel mi var?

Binali Yıldırım, torununa şehidin adını verdi! Kahreden ayrıntı

Binali Yıldırım, torununa şehidin adını verdi! Kahreden ayrıntı

Kadıköy Belediye Başkanı CHP'li Aykurt Nuhoğlu'ndan kurultay için imza!

Kadıköy Belediye Başkanı CHP'li Aykurt Nuhoğlu'ndan kurultay için imza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.