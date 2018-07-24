"Karadağ AB üyeliğine hazır"

PODGORİCA (AA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Karadağ'ın Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecine ilişkin, "Rahatlıkla Karadağ'ın AB üyeliğine hazır olduğunu söyleyebilirim. Üyelik yolunda siyasi veya ekonomik bir engelin olduğu düşüncesini desteklemiyorum. Mevcut siyasi irade, ülkenin yarın veya ertesi gün AB üyesi olması için yeterli." dedi.

Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki resmi temasları kapsamında Karadağlı mevkidaşı Dusko Markovic ile bir araya gelen Orban, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Macaristan'ın Karadağ'ın AB üyeliğini desteklediğini söyledi.

Orban, Karadağ'ın AB için gerekli olduğunu belirterek, "Rahatlıkla Karadağ'ın AB üyeliğine hazır olduğunu söyleyebilirim. Üyelik yolunda siyasi veya ekonomik bir engelin olduğu düşüncesini desteklemiyorum. Mevcut siyasi irade, ülkenin yarın veya ertesi gün AB üyesi olması için yeterli." değerlendirmesinde bulundu.

Markovic de Karadağ ile Macaristan arasındaki ilişkilerin son derece iyi olduğunu, iki ülkenin NATO ve AB üyeliği konusunda birbirlerini desteklediklerini dile getirdi.