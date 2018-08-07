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Karadağ askerine Türkiye'den üniforma desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 20:08 | Son Güncelleme

ASFAT ile Karadağ Savunma Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, Türkiye'den Karadağ ordusundan 2 bin 700 askere üniforma desteği sağlanacak

PODGORİCA (AA) - Türkiye, Batı Balkan ülkesi Karadağ'ın askerine üniforma desteğinde bulunacak.

Karadağ Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ASFAT Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ ile imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, Karadağ ordusu askerinin üniformalarının Türkiye'den temin edileceği belirtildi.

İş birliği protokolünün gelecek 5 yıl boyunca geçerli olacağı ifade edilen açıklamada, proje değerinin 5,3 milyon avro olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ASFAT'ın Karadağ'dan komisyon almayacağına vurgu yapılarak, söz konusu durumun iki ülke ilişkilerinin önemine işaret ettiği belirtildi.

Karadağ ordusunda görevli 2 bin 700 askere üniforma desteğinin Türkiye'den sağlanacağına işaret edilen açıklamada, "ASFAT ile Karadağ Savunma Bakanlığı arasında imzalanan protokol sonucunda daha kaliteli asker üniformalarımız olacak. Türkiye'deki tekstil gelişiminin de göz önüne alındığında askerlerimiz uzun ömürlü ve kalıcı üniformalar giyecek." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
asker üniforması Karadağ Türkiye

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