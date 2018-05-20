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Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic yemin ederek göreve başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 15:10 | Son Güncelleme

Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic yemin ederek göreve başladı

CETİNJE (AA) - Karadağ'da 15 Nisan'daki cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Milo Djukanovic, yemin töreniyle görevini Filip Vujanovic’den
devraldı.

Cetinje şehrindeki yemin törenine, hükümet ve meclis üyelerinin yanı sıra Karadağ'ın eski cumhurbaşkanları, başbakanları, meclis başkanları, ülkedeki dini grupların temsilcileri, üniversitelerin rektörleri, büyükelçiler ve uluslararası kuruluşların temsilcileri katıldı.

Görevini Karadağ vatandaşlarının çıkarları doğrultusunda yerine getireceğini söyleyen Djukanovic, şerefi üzerine yemin ederek, "Cumhurbaşkanlığım süresince kendimi, Karadağ'ın bağımsızlığı ve egemenliğini korumaya, ülkemi hukukun üstünlüğü üzerine kurulmuş demokratik bir ülke olarak tanıtmaya adayacağım." dedi.

- Djukanovic'in dönüşü

Djukanovic, 15 Nisan'da yapılan ve 7 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimini kazanarak, 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme hakkına sahip oldu.

Daha önce altı dönem başbakanlık ve bir dönem cumhurbaşkanlığı yapan Batı yanlısı 56 yaşındaki Djukanovic, oyların yüzde 53,9'unu alarak ilk turda cumhurbaşkanı seçilmişti.

Djukanovic'in ilk turda yüzde 50'nin üzerinde oy almasından dolayı ikinci tura gidilmeyen seçimde katılım oranı yüzde 63,9 olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı Karadağ Milo Djukanovic yemin töreni

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