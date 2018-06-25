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Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic'ten Erdoğan'a tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 22:01 | Son Güncelleme

Milo Djukanovic, seçim zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı

PODGORİCA (AA) - Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı göndererek 24 Haziran seçimlerindeki zaferinden dolayı kendisini kutladı.

Karadağ Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Djukanovic'in mesajında, Erdoğan'ın seçimlerin ilk turunda zafere ulaşmasından memnuniyet duyduğunu ifade ettiği ve Türk mevkidaşını tebrik ettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferinin hem Türkiye ve Türk halkının refahı hem de bölge ülkelerinin istikrarı için çok önemli olduğunu vurgulayan Djukanovic, "Önümüzdeki süreçte siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerimizi ve geçmişimize dayanan geleneklerimizi güçlendirmek için çalışmak benim için onur olacaktır. NATO'ya üye olmamız, bu değerlere daha da önem kazandırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Mesajında ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Karadağ'a davet eden Djukanovic, Erdoğan'a görevinde başarı, Türk halkına da barış ve refah dolu gelecek diledi.

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erdoğan Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic tebrik mesajı

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