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Karadağ'da "15 Temmuz" anma programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 20:05 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Podgorica Büyükelçiliği tarafından düzenlenen programa Karadağlı siyasiler ve davetliler katıldı

PODGORİCA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında, Karadağ'ın başkenti Podgorica'da program düzenlendi.

Türkiye'nin Podgorica Büyükelçiliği tarafından şehirdeki bir otelde düzenlenen programa, Podgorica Büyükelçisi Serhat Galip, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Karadağlı siyasiler ve çok sayıda davetli katıldı.

15 Temmuz 2016'da, FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimini ve o gece Türk milletinin bu girişime karşı verdiği destansı mücadeleyi anlatan video gösterimiyle başlayan programda, darbe girişimi gecesine ait fotoğraflardan oluşan bir sergi de açıldı.

Büyükelçi Galip, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin darbe girişimi gecesinde olduğu türde bir acımasızlık tarihinde yaşamadığını belirterek, masum ve silahsız sivillerin, kendilerine tankları yönlendiren katillerle karşı karşıya kaldıklarını aktardı.

Darbe girişiminin yaşandığı gece darbecilerin sivil halkın üstüne ateş açtığını, meclisin ve cumhurbaşkanlığının bombalandığını anımsatan Galip, Türkiye tarihinde böyle bir şeyin daha önce hiç yaşanmadığını kaydetti.

Galip, FETÖ'nün her şeye bir hayırsever eğitim hareketi kılıfıyla başladığını ifade ederek, FETÖ'nün farklı ülkelerde okullar açtığını, çocuklara ve ailelerine daha iyi iş ve hayat sunma vaadiyle onların hayatlarına sızdığını vurguladı.

Başarısız darbe girişiminden kısa bir süre sonra, Türk yetkililerin kapsamlı soruşturmalar başlattığını anımsatan Galip, devlet kurumlarına sızan FETÖ üyelerini bu kurumlardan çıkarmak için çalışmalar yapıldığını katılımcılara aktardı.

Galip konuşmasının sonunda, darbeye karşı Türkiye ile dayanışma içinde olan Karadağ hükümeti ve siyasilerine teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz FETÖ Karadağ

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