PODGORİCA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında, Karadağ'ın başkenti Podgorica'da program düzenlendi.

Türkiye'nin Podgorica Büyükelçiliği tarafından şehirdeki bir otelde düzenlenen programa, Podgorica Büyükelçisi Serhat Galip, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Karadağlı siyasiler ve çok sayıda davetli katıldı.

15 Temmuz 2016'da, FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimini ve o gece Türk milletinin bu girişime karşı verdiği destansı mücadeleyi anlatan video gösterimiyle başlayan programda, darbe girişimi gecesine ait fotoğraflardan oluşan bir sergi de açıldı.

Büyükelçi Galip, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin darbe girişimi gecesinde olduğu türde bir acımasızlık tarihinde yaşamadığını belirterek, masum ve silahsız sivillerin, kendilerine tankları yönlendiren katillerle karşı karşıya kaldıklarını aktardı.

Darbe girişiminin yaşandığı gece darbecilerin sivil halkın üstüne ateş açtığını, meclisin ve cumhurbaşkanlığının bombalandığını anımsatan Galip, Türkiye tarihinde böyle bir şeyin daha önce hiç yaşanmadığını kaydetti.