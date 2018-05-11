Karadağ'da Avrupa Günü etkinliği

TİVAT (AA) - Karadağ Başbakanı Dusko Markovic, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerini başarıyla sonlandıracak potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Avrupa Günü dolayısıyla Karadağ'ın Tivat şehrinde düzenlenen programa katılan AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ile bir araya gelen Markovic, Avrupa Günü'nü Karadağ’da kutlayan Hahn’a teşekkür etti.

Günün önemine değinen Markovic, “Bu tarih, bizim için hem bir bayram hem bir semboldür. AB’nin değerleri, Karadağ’ın değerleridir. Bu nedenle kendimizi Avrupa’nın bir parçası olarak görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

AB’nin Batı Balkan stratejisine de değinen Markovic, ülkesinin müzakere sürecini başarıyla sonlandıracak potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Başbakan Markovic, Karadağ’da organize suçları araştıran gazeteci Olivera Lakic’in, kimliği henüz belirlenmeyen bir kişi tarafından iki gün önce evinin önünde saldırıya uğradığını anımsattı.

Markovic, söz konusu saldırının, demokrasi ve basın özgürlüğüne yönelik bir saldırı olduğunu vurgulayarak, “Hükümet olarak böyle saldırılara izin vermeyeceğiz. Karadağ, hukukun üstünlüğü ve basın özgürlüğünü güçlendirerek AB üyeliğine en iyi şekilde hazırlanacak.” diye konuştu.