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Karadağ'da Avrupa Günü etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 23:32 | Son Güncelleme

Karadağ Başbakanı Dusko Markovic: - "Karadağ, müzakere sürecini başarıyla sonlandıracak potansiyele sahip"

TİVAT (AA) - Karadağ Başbakanı Dusko Markovic, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerini başarıyla sonlandıracak potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Avrupa Günü dolayısıyla Karadağ'ın Tivat şehrinde düzenlenen programa katılan AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ile bir araya gelen Markovic, Avrupa Günü'nü Karadağ’da kutlayan Hahn’a teşekkür etti.

Günün önemine değinen Markovic, “Bu tarih, bizim için hem bir bayram hem bir semboldür. AB’nin değerleri, Karadağ’ın değerleridir. Bu nedenle kendimizi Avrupa’nın bir parçası olarak görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

AB’nin Batı Balkan stratejisine de değinen Markovic, ülkesinin müzakere sürecini başarıyla sonlandıracak potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Başbakan Markovic, Karadağ’da organize suçları araştıran gazeteci Olivera Lakic’in, kimliği henüz belirlenmeyen bir kişi tarafından iki gün önce evinin önünde saldırıya uğradığını anımsattı.

Markovic, söz konusu saldırının, demokrasi ve basın özgürlüğüne yönelik bir saldırı olduğunu vurgulayarak, “Hükümet olarak böyle saldırılara izin vermeyeceğiz. Karadağ, hukukun üstünlüğü ve basın özgürlüğünü güçlendirerek AB üyeliğine en iyi şekilde hazırlanacak.” diye konuştu.

Gazetecilere yönelik saldırıların sayısının arttığına dikkati çeken Hahn da Lakic saldırısından endişe duyduğunu ifade ederek, suçluların bir an önce cezalandırılması çağrısında bulundu.

Basın özgürlüğünün, hukukun üstünlüğünün bir göstergesi olduğunu dile getiren Hahn, “AB’ye giden başka bir yol yok. Bundan sonraki ilerlemeler, ülkelerin çabalarıyla orantılı olacak. Karadağ’ın kabul ettiği AB değerleri, yalnızca kağıt üzerinde kalmamalı.” şeklinde konuştu.

Hukukun üstünlüğü ile ekonominin orantılı şekilde geliştiğinin altını çizen Hahn, “Bu, AB’nin kurallarından biridir.” dedi.

AB’nin Batı Balkan stratejisinin, bölge ülkeleri için büyük bir fırsat olduğuna işaret eden Hahn, Karadağ’ın komşu ülkeler arasında AB yolunda en hızlı ilerleyen ülke olduğunu vurguladı.

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Johannes Hahn AB Basın Özgürlüğü Dusko Markovic Karadağ

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