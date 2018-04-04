PODGORİCA (AA) - Karadağ'da çok sayıda sivil toplum kuruluşu, son dönemde ülkenin farklı şehirlerinde meydana gelen bombalı saldırılara ve güvenlik ihlallerine dikkat çekmek amacıyla başkent Podgorica'da gösteri düzenledi.

Yıl başından beri 12 bombalı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen gösteride Karadağ makamlarının güvenlik konusunda çok daha özenli davranması talep edildi.

"4Life" Derneği temsilcilerinden Sasa Mijovic, yaptığı açıklamada, mahkemelerin verdiği düşük cezaların insanları suça teşvik ettiğini savunarak, "Silah taşımaktan üç kez 6 ay hapis cezası almış insanlar var. Bu, insanları suçtan uzaklaştırmak yerine suç işlemeye teşvik ediyor." ifadelerini kullandı.

Kadın Hakları Merkezi Başkanı Maja Raicevic de ülkedeki durumu "olağanüstü hal" olarak nitelendirerek, "Son dönemde olaysız bir gün dahi yaşanmıyor. İlgili kurumlara bunların topluma nasıl yansıyacağını sormanın zamanı geldi." dedi.

Kadın Hakları Lobisinden Aida Petrovic ise Karadağ halkının günden güne güvensiz bir ortamda yaşadığını belirterek, "Vatandaşlar olarak güvende hissetmiyoruz. Susma hakkımızı kullanmayacağız." diye konuştu.

Bu arada, İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Karadağ'da son 3 ayda 12 bombalı saldırı gerçekleşti. Daha çok doğrudan bireylerin hedef alındığı saldırılarda 3 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

22 Şubat'ta ABD'nin Karadağ'daki büyükelçilik binasına da el bombalı bir saldırı gerçekleştirilirken, son dönemdeki güvenlik ihlalleri nedeniyle Emniyet Genel Müdürü Slavko Stojanovic ile Podgorica Polis Şefi Jovica Recevic istifa etmişti.