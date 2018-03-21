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Karadağ'da nevruz konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 23:50 | Son Güncelleme

Podgorica'da Nevruz Bayramı dolayısıyla konser verildi ve dans gösterisi düzenlendi

PODGORİCA (AA) - Karadağ'ın başkenti Podgorica'da, Nevruz Bayramı dolayısıyla konser ve dans gösterisi düzenlendi.

Podgorica Yunus Emre Enstitüsü ile Azerbaycan-Karadağ Kültür ve Ekonomi Merkezi iş birliğiyle başkentteki Budo Tomovic Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe, Podgoricalılar ilgi gösterdi.

Konser salonunun tamamen dolduğu etkinliği Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Serhat Galip'in yanı sıra, Azerbaycan ve Pakistan büyükelçileri de takip etti.

Etkinlikte sahne alan Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu sanatçıları, Podgoricalılara müzik şöleni yaşattı.

Azerbaycan-Karadağ Kültür ve Ekonomi Merkezi Müdürü Seyran Mirzazade, yaptığı konuşmada, aile, dost ve yakınlarla kutlanıyor olmasının, Nevruz Bayramı'nın en önemli özelliği olduğunu söyledi.

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dans gösterisi konser Nevruz Podgorica

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