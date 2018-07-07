PODGORİCA (AA) - Karadağ'ın başkenti Podgorica'da, fotoğraf sanatçısı Asmir Lucevic'in Türkiye ve Karadağ'ın doğal güzelliklerini konu alan "Renkler" adlı fotoğraf sergisi açıldı.
Podgorica'daki Türkiye Mezunları Derneği (MASAT) binasında gerçekleşen sergi açılışına, Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Serhat Galip ve Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Bilgi İşlem Daire Başkanı Muharrem Yılmaz'ın yanı sıra çok sayıda davetli ve sanatsever katıldı.
Gazi Üniversitesi mezunu Lucevic'in, iki ülkenin doğal güzelliklerini yansıttığı sergide yer alan 24 fotoğraf katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.
Büyükelçi Galip, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin Karadağ'a geri dönerek farklı alanlarda çalışmalar gerçekleştirmesinden dolayı gurur duyduğunu belirterek, Türkiye'de şu an 200'den fazla Karadağlı öğrencinin eğitimine devam ettiğini ve Türkiye'nin başarılı öğrencilere burs sağlamayı sürdüreceğini kaydetti.
Lucevic de sanatı kendi yolunda ve tarzında icra etmekten duyduğu gururu dile getirerek, kendi bakış açısından ortaya çıkan bu sergiyi sanatseverlerin takdirine sunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.
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