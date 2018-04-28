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Karadağ'da "Yetim Günleri" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 14:54 | Son Güncelleme

Karadağ'da "Yetim Günleri" etkinliği

PODGORİCA (AA) - Karadağ'ın başkenti Podgorica'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı desteğiyle Karadağ İslam Birliği ve Zekat Vakfı tarafından "Yetim Günleri" etkinliği düzenlendi.

Başkentteki Mehmet Fatih Medresesi'nde gerçekleşen ve ülkedeki 92 yetim çocuğu bir araya getiren etkinliğe, İHH Uluslararasi İlişkiler ve İnsani Diplomasi Koordinatörü İzzet Şahin, Zekat Vakfı Müdürü Sadmir Hadzijic ve Medrese Müdürü Fuad Cekic'in yanı sıra davetliler katıldı.

Şahin, etkinlikte yaptığı konuşmada, buradaki yetim çocukların Türkiye'de 80 milyon anne, baba, ağabey ve kız kardeşi olduğunu belirterek, 1990'larda tecrübe edilen şeylerin bugün Suriye'de meydana geldiğini ifade etti.

Bugün birçok çocuğun Suriye'de ailelerinden ayrılmak zorunda bırakıldığını ve bu acının bir an önce son bulmasını umduğunu dile getiren Şahin, Balkanlar'da 1990'larda yaşananların tekrar etmemesini ümit etti.

Şahin, İHH'nın Bosna Savaşı döneminde kurulduğunu anımsatarak, "Bugün dünyada üç problemle karşı karşıyayız. Bunlar, açlık, cehalet ve savaşın etkilediği yerleşimlerdir. Sizlere iyi bir şekilde eğitim almanızı ve burada barış için çaba vermenizi tavsiye ediyorum. Her zaman yardım için yanınızda olacağız." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İHH Karadağ yetim çocuklar

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