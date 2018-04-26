Karadaği, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı ziyaret etti

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddi el-Karadaği, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı makamında ziyaret etti.
Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, Karadaği'nin ziyaretinde yaptığı konuşmada, Müslümanlar'ın yapacağı en önemli görevin mezhep savaşı çıkarmak isteyenlere fırsat vermemek olduğunu ifade etti.
Erbaş, dış odakların Irak'ta ve Suriye'de yaptıklarını bütün dünyanın gördüğünü belirterek, "Mezhepçilik fitnesiyle yeni bir planla bölüp parçalamak, yutmak ve sömürgeciliklerine devam etmek istiyorlar. Mezhepçilik fitnesine karşı önem verdiğimiz konuların başında eğitim geliyor. İnsanları sahih dini bilgiyle donatmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
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