Ardahan'ın Damal ilçesinde, Karadağlar'ın eteğine yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti, görülmeye başlandı.

Havanın açık ve güneşli olmasıyla ilçede, Atatürk silüeti kısa süreliğine ortaya çıktı. Vatandaşlar, kısa süreli de olsa silüeti izlemek ve görüntülemek amacıyla seyir alanına geldi.

Vatandaşlardan Özgür Murat Taştan, her yıl beliren silüeti izlemek için bölgeye geldiğini belirterek, "Bu doğa olayı hakikaten izlenmeye değer. Biz her yıl gelip izliyoruz. Bunu görüntülerde izlemek yerine bizzat bölgeye gelmek lazım." dedi.

Erdal Agay adlı vatandaş da izlerken etkilendiğini belirterek, doğa olayını görmek isteyen herkesi bölgeye davet ettiklerini söyledi.

- "Şenlikler düzenlenecek"

Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, bu yıl havaların yağışlı geçmesi dolayısıyla gölgeyi geç gördüklerini anlattı.

Bundan sonra gelenlerin silüeti rahatlıkla izleyebileceğini dile getiren Önal, "Her yıl olduğu gibi bu yılda şenlikler düzenlenecek. Amaç, Atatürk'ü dünyaya tanıtmak, bu doğa mucizesiyle bölgeye turist çekmek. Temmuz ayında bu yıl şenliklerin 22'incisini düzenleyeceğiz." dedi.