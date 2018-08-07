PODGORİCA (AA) - İslam'ın beş şartından biri olan hac vazifesini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gidecek Karadağlı hacı adayları yola çıktı.
Kutsal topraklara gitmek üzere sabah saatlerinde başkent Podgorica'daki Mehmet Fatih Medresesi'nde toplanan 82 hacı adayı, yakınları tarafından uğurlandı.
Karadağlı hacı adayları, medresenin önünden hareket eden otobüslerle önce Arnavutluk'un başkenti Tiran'a, oradan uçakla Suudi Arabistan'a gidecek.
Bu yıl Karadağ'dan kutsal topraklara giden en genç hacı adayı olan 31 yaşındaki Admir Kojic, en yaşlı hacı adayı ise 82 yaşındaki Sarka Kajevic oldu.
Hacca ilk kez giden Refik Toskic, yolculuk öncesi yaptığı açıklamada, İslam'ın beş şartından biri olan hac vazifesini yerine getirecek olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Hissettiklerim karşısında kelimeler kifayetsiz kalıyor." dedi.
Hacı adaylarından Denis Martinovic de son derece heyecanlı olduğunu anımsatarak, "İlk kez gidiyorum. Bana bu imkanı veren Allah'a şükrediyorum." diye konuştu.
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