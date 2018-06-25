Karadavi'den Erdoğan'a tebrik

DOHA (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi, seçimlerdeki başarısından ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Twitter hesabından açıklama yapan Karadavi, "Demokrasi düğünündeki başarısından ötürü tüm Türk halkını tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Karadavi açıklamasında, Türkiye'nin ve İslam aleminin yararına olacak konularda Erdoğan'ın ve AK Parti'nin yardımcısı olması için Allah'a dua ettiklerini aktardı.

