Karadavi'den Mısır hapishanesindeki kızına mektup

İSTANBUL (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi, Mısır’daki Kanatır Kadınlar Hapishanesi'nde tutulan kızına hitaben bir mektup kaleme aldı.

Karadavi kendi internet sitesinden yayınladığı mektubunda kızına duyduğu özlemi, "maruz bırakıldığı haksızlığı" ve "kasıtlı olarak yavaş yavaş öldürülmesi" nedeniyle yaşadığı acıyı tarif etmeye çalıştı.

"Dünyanın en kötü hapishanelerinden birinde, hücrede geçen bir yıl.. Kızım Ala el-Karadavi, tutulduğu yerde son derece kötü bir muameleye maruz kalıyor. En basit haklarından dahi mahrum bırakılıyor. Kasıtlı olarak yavaş yavaş öldürme şeklinde ona zarar verilmeye devam ediliyor." ifadelerini kullanan Karadavi, kızının bu son yılda evinden, çocuklarından, babasından, kardeşlerinden ayrı kaldığını hatırlattı.

- "Bu muamele neden? Çünkü o Karadavi'nin kızı"

Kasıtlı olarak kızına her işinde zorluk çıkardıklarını belirten Karadavi, "Bu muamele neden? Çünkü o Karadavi'nin kızı. Çünkü Katar vatandaşlığı var. Zayıf bir insan üzerinden Karadavi ve Katar'dan mutlaka intikam almak gerek!" şeklinde tepkisini aktardı.