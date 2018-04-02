Karadeniz'de hareketli saatler! Başıboş konteyner alarmı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Batı Karadeniz'de Türk sahillerine 50 mil mesafede başıboş şekilde bulunan ve deniz trafiği için tehlike oluşturduğu tespit edilerek müdahale ettiği 3 konteyner karaya alınarak incelenecek. TCSG Güven korveti tarafından halatlarla çekilerek İğneada limanı yakınına getirilen konteynerler, balıkçı tekneleri yardımıyla limana yaklaştırıldı.

İğneada Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, konteynerlerin karaya çıkarılması için çalışma başlatıldı. 30 ton kapasiteli 12,5 metre uzunluğundaki konteynerlerin içerisinin su dolu olması nedeniyle çalışmalar güçlükle sürdürülüyor. Çalışmalar bölgeye gelecek ikinci vinç ile devam edecek. Konteynerler karaya alınması sonrası incelenecek. Denizdeki konteynerlerden birinde kartonlar halinde sigaralar görünüyor. (AA)