Karadeniz'de terör örgütüne büyük darbe

Gümüşhane'de dün gerçekleştirilen operasyonda, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi Kırmızı Kategori'de aranan ve başına 4 milyon lira ödül konulan PKK'lı terörist, 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır'ın öldürülmesiyle birlikte, örgütün sözde Karadeniz Açılım Grubu büyük darbe aldı. 2 teröristin teslim olduğu, 4'ünün de öldürüldüğü operasyonda, örgütün kalan 6 üyesinin bölgeden kaçışa geçtiği belirlendi. Güvenlik güçleri, kaçış noktalarını kontrol altına altığı terörist grubu etkisiz hale getirmek için ATAK ve Kobra helikopterlerinin de yer aldığı hava destekli operasyonlarla iz sürüyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Gümüşhane, Giresun ve Trabzon illeri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli yürütülen operasyonlar sırasında, dün, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bir grup teröristle temas sağlandı. Jandarma ve Polis Özel Harekât birlikleri tarafından kıskaca alınan terörist grupta yer alan, 'kırmızı liste'de aranan ve başına 4 milyon lira ödül konulan grup lideri 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Rodi' kod adlı Levent Dayan etkisiz hale getirildi. PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Grubu'nun elebaşı Mehmet Yakışır'ın, geçen yıl erzak çalan PKK'lıların yerini gösterirken teröristlerin kurşunlarının hedefi olan Eren Bülbül (15) ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit olduğu saldırının emrini verdiği öğrenildi.