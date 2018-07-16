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Karadeniz'de terör örgütüne büyük darbe

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 13:36 | Son Güncelleme

Son dönemde gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütü PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Grubu'na büyük darbe vuruldu.

Karadeniz'de terör örgütüne büyük darbe

Gümüşhane'de dün gerçekleştirilen operasyonda, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi Kırmızı Kategori'de aranan ve başına 4 milyon lira ödül konulan PKK'lı terörist, 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır'ın öldürülmesiyle birlikte, örgütün sözde Karadeniz Açılım Grubu büyük darbe aldı. 2 teröristin teslim olduğu, 4'ünün de öldürüldüğü operasyonda, örgütün kalan 6 üyesinin bölgeden kaçışa geçtiği belirlendi. Güvenlik güçleri, kaçış noktalarını kontrol altına altığı terörist grubu etkisiz hale getirmek için ATAK ve Kobra helikopterlerinin de yer aldığı hava destekli operasyonlarla iz sürüyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Gümüşhane, Giresun ve Trabzon illeri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli yürütülen operasyonlar sırasında, dün, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bir grup teröristle temas sağlandı. Jandarma ve Polis Özel Harekât birlikleri tarafından kıskaca alınan terörist grupta yer alan, 'kırmızı liste'de aranan ve başına 4 milyon lira ödül konulan grup lideri 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Rodi' kod adlı Levent Dayan etkisiz hale getirildi. PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Grubu'nun elebaşı Mehmet Yakışır'ın, geçen yıl erzak çalan PKK'lıların yerini gösterirken teröristlerin kurşunlarının hedefi olan Eren Bülbül (15) ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit olduğu saldırının emrini verdiği öğrenildi.

BÜYÜK DARBE ALDILAR

PKK'lı terörist Mehmet Yakışır'ın öldürüldüğü operasyonla birlikte örgütün sözde Karadeniz Açılım Grubu büyük darbe aldı. Tunceli'den 6 yıl önce 12 kişilik grupla geldiği tespit edilen terörist Yakışır'ın bölgedeki saldırı eylemlerinin emrini verdiği belirtildi. Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarını artırması, fotokapanların kurulması ve hava destekli operasyonlarla kıskaca alınan terörist gruptan, 2'si teslim oldu, 4'ü çatışmalarda öldürüldü. Son çatışma ile büyük darbe alan örgütün kalan 6 üyesinin kaçışa geçtiği belirlendi. Kaçan grupta, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi Yeşil Kategori'de, başına 1 milyon lira ödül konulan 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner'in de yer aldığı belirlendi.

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PANİKLERİ TELSİZE YANSIDI

Güvenlik güçleri kaçış bölgelerini kontrol altına altığı terörist grubu etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyonla iz sürüyor. Operasyonların sürdüğü bölgede, teröristlerin yaşadığı panik de telsiz konuşmalarına yansıdı. Terörist grubunda, yaralılar olduğu belirlendi. Mühimmatı azalan grubun etkisiz hale getirilmesi için bölgeye takviye birlikler sevk edildi. Jandarmanın en seçkin birliği Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekipleri terörist grubun izini sürerken Tokat ve Gümüşhane'den bölgeye sevk edilen Jandarma Özel Harekât (JÖH) ekipleri de teröristlerin kaçış güzergâhında önlem aldı. Operasyonlara ATAK ve Kobra tipi askeri helikopterler de destek veriyor.

İHA'LARA KARŞI ŞEMSİYE TAŞIMIŞLAR

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristler 'Zeynel' Kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Rodi' kod adlı Levent Dayan'ın üzerilerinde 2 gece görüş kabiliyetli dürbüne sahip M 16 tüfek ele geçirildi. Teröristlerin kamuflajlı sırt çantalarında ise 2 şemsiye bulundu. PKK'lı teröristlerin arazide termal kamera ve insansız hava araçlarına (İHA) yakalanmamak için yanlarında şemsiye taşıdıkları belirlendi. Teröristlerin çantalarından çıkan telsiz, harita, not defterleri ve diğer araç gereçlerin de incelendiği belirtildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
PKK Terör örgütü Karadeniz açılım grubu

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