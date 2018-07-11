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Karadeniz fındığı ballı dondurmayla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 13:46 | Son Güncelleme

ODÜ Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünde yürütülen çalışmayla koruyucu, tatlandırıcı gibi herhangi bir katkı maddesi içermeyen, yalnızca balla tatlandırılmış ve fındık ilavesiyle zenginleştirilmiş dondurma üretildi - Doktor Öğretim Üyesi Sümeyye Şahin: "Bizim ürettiğimiz dondurma tamamen doğal. Tadını baldan, besin değerini fındıktan almış durumda"

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünde yürütülen çalışmayla yalnızca bal ile tatlandırılmış ve fındıkla zenginleştirilmiş dondurma üretildi.

Doktor Öğretim Üyesi Sümeyye Şahin danışmanlığında yürütülen tez çalışmasında, özellikle çocukların çok severek tükettiği dondurmanın daha sağlıklı ve güvenilir bir gıda haline getirilmesi amaçlandı.

Şahin, üniversitenin laboratuvarında gazetecilere yaptığı açıklamada, dondurmanın tamamen doğal olması için bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Çoğu annenin, çocuklarının bal yememesinden şikayet ettiğini belirten Şahin, "Bilindiği üzere bal çok besleyici ve sağlıklı bir ürün. Bu şekilde dondurmanın içerisinde çocuklar balı da tüketmiş oluyorlar. Çocuklar için dondurma tüketimi iki yaşından sonra başlıyor. Yani dondurmanın içerisinde bal bulunması 2 yaşındaki çocuklar için sorun teşkil etmiyor." dedi.

Şahin, dondurmada balın yanı sıra fındık da kullandıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Fındığı kullanmamızın amacı ise bu bölgede en çok yetişen ürün olmasından dolayıdır. Fındık, vücuttaki serbest radikalleri inaktive edip oksidatif stresi azaltarak kronik hastalıklara karşı koruyucu özellik gösteren antioksidanlarca zengindir. Bal ise hızlıca enerjiye dönüşerek vücudun ve beynin ihtiyacını karşılayabilecek yüksek besleyici değeri olan tatlı ve aromatik doğal bir gıda ürünüdür."

Yaptıkları analiz sonucu dondurmanın uzun süre bozulmadığını tespit ettiklerini anlatan Şahin, ürettikleri ballı-fındıklı dondurmayı 2 yaşından itibaren çocuklar başta olmak üzere herkesin rahatlıkla tüketebileceğine dikkati çekti.

Şahin, gıdalarda çok ciddi oranlarda katkı maddeleri kullanıldığını, dondurmanın da içerisinde bazı yapay tatlandırıcılar bulunduğunu ifade ederek, "Bizim ürettiğimiz dondurma ise tamamen doğal. Tadını baldan, besin değerini fındıktan almış durumda." diye konuştu.

- "Dondurma tüketenlerin büyük beğenisini topladı"

Tadım analizi sonuçlarının sevindirici olduğunu aktaran Şahin, "Dondurma tüketenlerin büyük beğenisini topladı. Kesinlikle negatif bir algı oluşmadı. Her kesim tarafından çok beğenildi. Bu da bizleri oldukça mutlu etti. Bizim için mükemmel diyeceğimiz bir ürün ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, ballı-fındıklı dondurmayı kısa zamanda tüm kesimlerle buluşturmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Tez çalışmasında yer alan ve bu yıl üniversiteden mezun olan gıda mühendisi Melike İnal ise böyle bir çalışmanın içerisinde yer aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Uzun bir çalışma neticesinde bal ve fındık karışımından oluşan doğal bir dondurma ürettiklerini belirten İnal, "Fındık ve balı yöre halkından temin ettik. Hammadde olan sütü de yine kırsaldaki besicilerden aldık. Kesinlikle katkı maddesi yok. Her şey doğal." dedi.

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