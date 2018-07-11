Karadeniz fındığı ballı dondurmayla buluştu

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünde yürütülen çalışmayla yalnızca bal ile tatlandırılmış ve fındıkla zenginleştirilmiş dondurma üretildi.

Doktor Öğretim Üyesi Sümeyye Şahin danışmanlığında yürütülen tez çalışmasında, özellikle çocukların çok severek tükettiği dondurmanın daha sağlıklı ve güvenilir bir gıda haline getirilmesi amaçlandı.

Şahin, üniversitenin laboratuvarında gazetecilere yaptığı açıklamada, dondurmanın tamamen doğal olması için bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Çoğu annenin, çocuklarının bal yememesinden şikayet ettiğini belirten Şahin, "Bilindiği üzere bal çok besleyici ve sağlıklı bir ürün. Bu şekilde dondurmanın içerisinde çocuklar balı da tüketmiş oluyorlar. Çocuklar için dondurma tüketimi iki yaşından sonra başlıyor. Yani dondurmanın içerisinde bal bulunması 2 yaşındaki çocuklar için sorun teşkil etmiyor." dedi.

Şahin, dondurmada balın yanı sıra fındık da kullandıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Fındığı kullanmamızın amacı ise bu bölgede en çok yetişen ürün olmasından dolayıdır. Fındık, vücuttaki serbest radikalleri inaktive edip oksidatif stresi azaltarak kronik hastalıklara karşı koruyucu özellik gösteren antioksidanlarca zengindir. Bal ise hızlıca enerjiye dönüşerek vücudun ve beynin ihtiyacını karşılayabilecek yüksek besleyici değeri olan tatlı ve aromatik doğal bir gıda ürünüdür."