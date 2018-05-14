Karadeniz ile Ege'yi buluşturan defile

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, defile öncesi yaptığı açıklamada, amaçlarının hem kadın istihdamını artırmak hem de unutulmaya yüz tutmuş feretiko bezini gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyledi.

Atakum Belediyesi Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi'nin (AKSEM) kadın istihdamını desteklemek ve yerli doğal kumaşlara dikkat çekmek adına yürüttüğü proje kapsamında bir otelde yapılan defile modaseverler tarafından büyük ilgi gördü.

Karadeniz ve Ege'nin nadide kumaşlarını bir arada kullandıklarını dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Biz her yıl olgunlaştırma enstitüsü olarak bir tema belirliyoruz ve geleneksel Türk kültürünü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için gayretle çalışıyoruz. Geçen yıl bizim temamız Ödemiş ipeği ve feretiko dokumaydı. İki geleneksel kumaşımızı bir araya getirdik ve bu ilk defa oldu. Bugün burada geleneksel kıyafetler değil, güncele uyarlanmış kıyafetler göreceksiniz ama geleneksel motiflerle göreceksiniz. Karadeniz ve Ege'nin nadide kumaşlarını bir arada kullandık. Amacımız kadın istihdamını sağlamak ve geleneksel kültüre katkı sağlamaktır."

Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi Yöneticisi Fatma Taşçı da feretiko bezinin Osmanlı saraylarından günümüze kadar geldiğini aktararak, "Feretiko bezi, tıpkı Ödemiş ipliği gibi tarihi olan bir bezdir. Mitolojiye kadar gidiyor. Osmanlı saraylarından günümüze kadar gelmiştir. Fakat belirli dönemlerde değerini yitirmiş. Bu bezler aslında piyasada var olan bezlerdir. Biz bunları modernize ederek, günlük kıyafetlerde kullanarak, uygulanabilirliğini göstermek ve pazarda buna yer açmak istiyoruz. Kadınların ürettikleri bu bezleri satarak, çeşitli sektörlerde kullanımını arttırarak ekonomik anlamda güçlenmesini istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Samsun ve İzmir’deki kursiyerlerin iki yıl süreyle dokumasını yaptığı feretiko bezi ve Ödemiş ipeğinden tasarlanan 44 ayrı kıyafet izleyenlerin beğenisine sunuldu.

