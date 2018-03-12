Karadeniz Kadını Pastasıyla Trabzon’un gururu oldu.

Trabzonlu, ev hanımı Pınar Kınalı, katıldığı uluslararası yarışmada, Trabzon’un gururu oldu.
Trabzonlu ev hanımı Pınar Kınalı, Master Of Cake İstanbul 2018 Festivalinin dördüncüsünün gerçekleştirildiği yarışmada Karadeniz kadını figürü pastasıyla dereceye girdi. Uluslararası yarışmaya farklı ülkelerden 250’ye yakın yarışmacı katıldı. Çeşitli kategorilerde 100’ün üzerinde eserin yarıştığı etkinlikte, Karadeniz kadınını canlandırdığı eseriyle Pınar Kınalı alanında bronz madalya kazandı. Altın madalyanın verilmediği yarışmada Kınalı ikincilik ödülüne layık görüldü.
Pınar Kınalı’nın yapmış olduğu Karadeniz kadınını resmeden pasta davetliler tarafından yoğun ilgi gördü. Pasta, özellikle İran ve Azeri yarışmacıların dikkatini çekti. Katılımcılar pastaya konu olan Karadeniz kadını hem de Trabzon hakkında bol bol bilgi aldılar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk onu affetmişti! Hayatını kaybetti
Türkiye'yi sarsan uçak kazası! Acılı aileler İran'a gitti, çaresiz bekleyişleri yürek yaktı
Instagram'da büyük değişiklik: Bugün girenler şaşkın!
Yardım istediği arkadaşı cinsel istismarda bulundu! Annesi şikâyetçi olmadı
Nepal'de büyük facia! Yolcu uçağı alev alev yandı!
Hamile kaldıkları için işten çıkarıldılar!
Bu fotoğraf hayat kurtardı!
Yüzyıllardır bedeni çürümüyor!
ABD'den 'İncirlik iddiaları'na yanıt
Nokia'dan yeni bir bomba geliyor!
Canan Karatay uyardı: Bu fıstıklardan uzak durun!
Bağımsız Türkiye Partisi'nden 2019'un ilk seçim vaadi: Her kadına 2500 TL
Okuyucu Yorumları 0 yorum