Karadeniz Kadını Pastasıyla Trabzon’un gururu oldu.

Trabzonlu, ev hanımı Pınar Kınalı, katıldığı uluslararası yarışmada, Trabzon’un gururu oldu.

Trabzonlu ev hanımı Pınar Kınalı, Master Of Cake İstanbul 2018 Festivalinin dördüncüsünün gerçekleştirildiği yarışmada Karadeniz kadını figürü pastasıyla dereceye girdi. Uluslararası yarışmaya farklı ülkelerden 250’ye yakın yarışmacı katıldı. Çeşitli kategorilerde 100’ün üzerinde eserin yarıştığı etkinlikte, Karadeniz kadınını canlandırdığı eseriyle Pınar Kınalı alanında bronz madalya kazandı. Altın madalyanın verilmediği yarışmada Kınalı ikincilik ödülüne layık görüldü.

Pınar Kınalı’nın yapmış olduğu Karadeniz kadınını resmeden pasta davetliler tarafından yoğun ilgi gördü. Pasta, özellikle İran ve Azeri yarışmacıların dikkatini çekti. Katılımcılar pastaya konu olan Karadeniz kadını hem de Trabzon hakkında bol bol bilgi aldılar.