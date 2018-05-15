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Karadeniz Sahil Yolu'nda tanker yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 20:46 | Son Güncelleme

CNG tüpü yüklü tırın tankerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı - Yangın nedeniyle karayolu çift taraflı trafiğe kapatıldı

RİZE (AA) - Rize Karadeniz Sahil Yolunda, CNG (sıkıştırılmış doğalgaz) tüpü yüklü tırın tankerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çayeli ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Yaka Mahallesi mevkisinde Muzaffer Yılmaz idaresindeki 53 DF 421 plakalı tırın tanker kısmının lastiği patladı.

Sıkıştırılmış doğalgaz yüklü tankerin lastik kısmının alev alması üzerine sürücü Yılmaz, tırı yolun kenarına çekerek yangına müdahale etmeye çalıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Olası patlamaya karşılık Karadeniz Sahil Yolu çift taraflı trafiğe kapatıldı.

Soğutma çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

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Karadeniz Sahil Yolu Rize tanker yangın

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