Karadeniz Sahil Yolu'nda tanker yangını

RİZE (AA) - Rize Karadeniz Sahil Yolunda, CNG (sıkıştırılmış doğalgaz) tüpü yüklü tırın tankerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Çayeli ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Yaka Mahallesi mevkisinde Muzaffer Yılmaz idaresindeki 53 DF 421 plakalı tırın tanker kısmının lastiği patladı.
Sıkıştırılmış doğalgaz yüklü tankerin lastik kısmının alev alması üzerine sürücü Yılmaz, tırı yolun kenarına çekerek yangına müdahale etmeye çalıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
Olası patlamaya karşılık Karadeniz Sahil Yolu çift taraflı trafiğe kapatıldı.
Soğutma çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya çok sert yanıt!
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian: 'Savaş çıkabilir'
Gümüşhane Üniversitesi laboratuvarında patlama: 1 öğrenci yaralandı
İsrail'in Belçika Büyükelçisi'nden skandal sözler: Filistin'de öldürdüğümüz herkes teröristti
Aytuğ Atıcı'dan 'Neden aday olmadınız?' sorusuna yanıt: Ben Sağlık Bakanı olacağım
Canlı yayında nesli tükenen hayvanları yiyordu! Ünlü Youtuber tutuklandı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail tepkisi! Hükümete 4 maddelik çağrı
İlahiyatçı Hayrettin Karaman'dan şok çıkış: Abla ölmüşse baldız ile evlenmek caizdir
Fitness modeli Jen Selter bu kez İstanbul'da
Gaziosmanpaşa'da silahlı çatışma! 1 ölü, 1 yaralı
Okuyucu Yorumları 0 yorum