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Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşıma heyelan engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 13:21 | Son Güncelleme

 GİRESUN'un Espiye ilçesinde, şiddetli yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu, tünel girişinde tek yönde ulaşıma kapandı.

Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşıma heyelan engeli

Hakan KABAHASANOĞLU/ESPİYE (Giresun), (DHA) - GİRESUN'un Espiye ilçesinde, şiddetli yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu, tünel girişinde tek yönde ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu yol, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı. Yolun bazı kesimlerinde ise su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.
Giresun'da bugün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla şiddetini artıran yağış, ulaşımda aksamalara neden oldu. Giresun- Trabzon yolu Espiye ilçesi mevkisinde, aşırı yağışlarla birlikte oluşan heyelanla yola sürüklenen toprak yığınları, Karadeniz Sahil Yolu tünel girişinin tek yönde ulaşıma kapanmasına neden oldu. Yolda araç kuyruğu oluşurken, ekipler de yol açma çalışması başlattı. Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından yol, ulaşıma yeniden açıldı. Yolun bazı kesimlerinde ise su birikintileri nedeniyle trafiği aksattı.

FOTOĞRAFLI

Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşıma heyelan engeliKaradeniz Sahil Yolu'nda ulaşıma heyelan engeliKaradeniz Sahil Yolu'nda ulaşıma heyelan engeliKaradeniz Sahil Yolu'nda ulaşıma heyelan engeli

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