Arısoy, Kuzey Afrika ve Ortadoğu'dan turizmcilerle bölgedeki meslektaşlarının görüşme şansı bulduğunu aktararak, "Bölgedeki turizm sektörüyle Kuzey Afrika ve Ortadoğu'dan gelen turizm yatırımcısı, seyahat acentesi, konaklama tesisi temsilcileri ile gazetecileri başka bir mekanda bir araya getirdik. Arkadaşlarımdan öğrendiğime göre çok verimli ve başarılı bir yüz yüze görüşme oldu." dedi.

Bakanlığın yanı sıra Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, belediyeler, üniversiteler ve turizmin bileşenlerinin katılımıyla organizasyon yapıldığını belirten Arısoy, çalıştayla bölge turizminin nasıl geliştirilebileceği, nasıl daha iyi bir duruma getirilebileceği, nasıl çeşitlendirilebileceği ve bölgede 12 aya, bütün mevsime nasıl yayılabileceğini görüşeceklerini anlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, burada yaptığı konuşmada, ilki geçen yıl Rize'de gerçekleştirilen MENA zirvesinin, bölge turizmini geliştirmek, çeşitlendirmek amacıyla yapıldığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde düzenlenen "2. Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri (MENA) Karadeniz Turizm ve Yatırım Zirvesi" kapsamında Karadeniz Turizm Çalıştayı gerçekleştirildi.

Turizmin, tek başına altından kalkılabilecek bir husus olmadığına işaret eden Arısoy, şunları kaydetti:

"Turizm bütün kamu ve özel sektörün birlikte hareket etmesini gerektiren bir iştir. Bu nedenle geçtiğimiz kasım ayında yaptığımız turizm şurasında da 8 bakanlı bakanlar oturumu düzenledik. Yani kamu tarafıyla da tek başına Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili değil. Belediyesi, yerel yönetimleri, üniversitesi, mahallemizin bakkalı, kahvehanesi, lokantacısı, seyahat acentesi, turizmiyle hep birlikte bir sinerjiyi üretirsek başarılı olabileceğimizi düşünüyoruz. Biz böyle yaklaşıyoruz. O bakımdan bu tür toplantıları önemsiyoruz."

MENA zirvesini de bölge için yeni yaklaşım olarak gördüklerini vurgulayan Arısoy, her yıl Doğu Karadeniz için bunu yapmaya niyetli olduklarını dile getirdi.

Arısoy, "2018 yılı bildiğiniz üzere 'turizmin altın yılı olacak' diyoruz. En azından turist sayısı itibarıyla rekor kıracağımızı düşünüyoruz. Bölgemizde de büyük bir turizm hareketliliği var. Bizim üzerimize düşen gelen turisti memnun ederek, her gelen turisti yeni turist gönderecek şekilde memnun ederek göndermemiz lazım. Bunu sadece sektör bileşenleri bakımından değil, bütün yöre halkı olarak sağlamamız lazım." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den gelen turizm sektörü temsilcileriyle basına kapalı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak da katıldı.

