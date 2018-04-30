Karadeniz Turizm ve Yatırım Zirvesi'ne doğru

Kültür ve Turizm Bakanlığının himayelerinde düzenlenen "2. Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri (MENA) Karadeniz Turizm ve Yatırım Zirvesi", Ordu'da gerçekleştirilecek.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ile Türk Hava Yolları (THY) işbirliğinde 3-5 Mayıs tarihleri arasında Orta Doğu ile Kuzey Afrika ülkelerinin turizm potansiyelini Türkiye ve Karadeniz pazarına çekmek, kültürel işbirliği başta olmak üzere ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla söz konusu zirvenin yapılacağı belirtildi.

Program doğrultusunda Giresun'da da etkinlik gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, zirveye yurt dışından turizm alanında faaliyet gösteren acente, tur operatörleri, basın ve sosyal medya temsilcileri ile iş adamlarından oluşan 650 kişinin katılacağı ifade edildi.

Açıklamada, zirve kapsamında, tüm paydaşların katılımıyla Karadeniz Bölgesi'nin turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik bir de çalıştay düzenleneceği kaydedildi.

