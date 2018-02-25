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Karadeniz uçuşları arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2018 13:25 | Son Güncelleme

2017 yılında havalimanlarında uçak ve yolcu trafiğindeki artışların yüz güldürücü olduğunu belirten Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, ”Karadeniz Bölgemizde de iç ve dış hat yolcusu bakımından hareketli bir yıl yaşandı” dedi.Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Karadeniz uçuşlarının arttığını belirtti.

2017 yılında havalimanlarında uçak ve yolcu trafiğindeki artışların yüz güldürücü olduğunu belirten Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, ”Karadeniz Bölgemizde de iç ve dış hat yolcusu bakımından hareketli bir yıl yaşandı” dedi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Karadeniz uçuşlarının arttığını belirtti. 2017 yılının Karadeniz Bölgesi’nde de iç ve dış hat yolcusu bakımından yoğun geçtiğini belirten Ocak, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"2017 yılında havalimanlarımızda uçak ve yolcu trafiğindeki artışlar yüz güldürücü. Karadeniz Bölgemizde de iç ve dış hat yolcusu bakımından hareketli bir yıl yaşandı. Bu sevindirici tablonun kanıtı olan bölgenin üç önemli havalimanına ait verileri hatırlatmak istiyorum sizlere. Trabzon Havalimanı’nda yolcu trafiği, 2016 yılına göre iç hatlarda yüzde 10,1 artışla 3 milyon 949 bin 383, dış hatlarda ise yüzde 59,1 artışla 200 bin 202 olmak üzere toplam yolcu trafiği geçen yıla göre yüzde 11,7 artışla 4 milyon 149 bin 585 oldu. Ordu-Giresun Havalimanı yolcu trafiği, 2016 yılına göre iç hatlarda yüzde 41,8 artışla 1 milyon 102 bin 319, dış hatlarda ise yüzde 337,6 artışla 83 bin 488 olmak üzere toplam yolcu trafiği geçen yıla göre yüzde 48,9 artışla 1 milyon 185 bin 807 oldu. Samsun Çarşamba Havalimanı 2017 yılında bakım çalışmaları nedeniyle 3 ay uçuşlara kapatılmıştı. Bu nedene bağlı olarak uçak ve yolcu trafiği düşmesine rağmen yolcu trafiği, iç hatlarda 1 milyon 133 bin 169, dış hatlarda ise 38 bin 364 olmak üzere toplam yolcu trafiği 1 milyon 171 bin 533 olarak gerçekleşti."

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