Karadeniz yaylaları çocuklarla şenleniyor

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA) - TRABZON'un Tonya ilçesinde, Karadeniz'in doğal güzellikleri ile yeşilin binbir tonunu barındıran yaylalar, görenleri hayran bırakıyor. Yaz tatilini yaylada geçiren çocuklar da merada otlayan ineklere kimi zaman çobanlık yapıyor, kimi zaman da kışa hazırlığı için yapılan odunları da sırtında taşıyıp ailelerine yardım ediyor. Yayladaki camilerde yaz Kur’an kurslarına da ilgi gösteren çocukların, yöresel kıyafet tercihleri de renkli görüntüler oluşturuyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaz mevsiminin etkili olmasıyla göçlerin olduğu yaylaların yeşile bürünmesiyle ortaya çıkan eşsiz manzara, görenleri hayran bırakıyor. Çocuklar aileleriyle birlikte göç ettikleri yaylada tatillerini geçirirken, özelikle Körfez ülkelerinden bölgeye gelen yabancı ziyaretçiler ise temiz hava ve yeşil örtüyle kaplı doğanın keyfini çıkarıyor. Tatil dönemini yaylada geçiren öğrenciler, bölgede kış için yapılan bir dizi hazırlıklarda da ailelerinin en büyük destekçisi oluyor. Öğrencilerin bazıları merada elinde değnekle büyükbaşlara çobanlık yaparken, bazıları da minik sırtlarına aldıkları küçük odunları taşıyıp ailesine yardım ediyor. Çocukların oyun oyanamalarının yanı sıra ailelerinde yardım etmeleri ve çalışma azimleri de dikkat çekiyor.

Yayladaki camilerde yaz Kur’an kursuna da ilgi gösteren çocukların, yöresel kıyafet tercihleri de renkli görüntüler oluşturuyor. Yerli- yabancı pek çok turistin ziyaretçi akına uğrayan yaylalarda çocukların renkli görüntüsüne fotoğraf tutkunları da ilgi gösteriyor. Fotoğrafçılar, mavi gökyüzünün altında, yeşil çimenlerde koşup oynayan al yanaklı çocukların rengârenk anlarını da fotoğraflamaya çalışıyor.

'BURADA ÇOK MUTLUYUZ'

Beypınarı Yaylası’nda çobanlık yapan ve ailesine yardım eden öğrenci Ahmet Yıldırım, yaylaları çok sevdiğini belirti. Yıldırım, “Okullar kapanır kapanmaz yaylaya çıkıyoruz. Bu dağları seviyoruz. Burada çok mutluyuz. İnekleri bekliyorum arkadaşlarımla oyunlar oynuyorum. İlkokulu bitirdim, ortaokula başlayacağım. Ablam akşamları evde ders çalıştırıyor bana. Okullar açılıncaya kadar ailemle burada kalacağım. Sonra göç edip köye ineceğiz, okuluma gideceğim” dedi.