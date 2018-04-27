Karadeniz'de eğitim verilen 4 bin arıcı, bal üretimine başlıyor

Osman ŞİŞKO Kamera Hakan KABAHASANOĞLU DHA DOĞU Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Karadeniz Bölgesi'nde 9 ilde 4 bin arıcıya doğal bal üretimi eğitimi verildi. Balın yanında katma değeri yüksek olan arı sütü, polen propolis ve arı zehri üretimine başlayacak arıcılar ekonomilerine katkı sağlayacak. DOKAP Başkanı Ekrem Yüce, arıcılığın ek iş olarak yapılması yerine tamamen arıcılıkla uğraşan kişiler tarafından yapılması gerektiğini belirtti 4 bin üreticimizi eğitimden geçirdik. Katma değeri yüksek olan ürünlerin üretimini yaptırıyoruz dedi. DOKAP tarafından 2015 yılında bölgedeki çiftçilere arıcılık üretmeleri amacıyla ihtiyaç duyacakları ekipmanlarla ilgili gerekli altyapı desteği ve hibe sağlamak amacıyla başlatılan 'Arıcılığının Geliştirilmesi' projesi sürüyor. Ana arı, arı sütü, polen ve propolis üretiminin yanı sıra oğul ve kış bakımı konularında da eğitim çalışmaları ve hibe desteğiyle teşvik sağlanan proje kapsamında Doğu Karadeniz Bölgesi illerindeki arıcılara doğal bal üretimine ilişkin eğitim desteği de veriliyor. Proje ile bölgede 4 bin arı üreticisine, doğal balın üretimi başta olmak üzere, bal arıcılığının temel öğeleri, kovan ekipman ve aletleri, organik arıcılık, ve iyi arı bakıcılığı pratikleri gibi bir çok eğitim verildi. Sertifika alarak üretimine başlayan arıcılar da bu sayede aile ekonomilerine de katkı sağlıyor. Projeyle ilgili konuşan DOKAP Başkanı Ekrem Yüce, arıcılığın ek iş olarak değil tamamen arıcılıkla uğraşan kişiler tarafından yapılması gerektiğinin altını çizdi. Yüce, Proje kapsamında çalışlarımız başlattık. Bu yıl da bu çalışmalarımız devam edecek. Osmanlı devrinden beri, Osmanlı komutanlarına buradan giden bal olduğu biliniyor. Tamamı yüzde yüz doğal bal. Bununla ilgili çalışmamız son sürat devam ediyor. Doğal bal üretimine ilişkin 4 bin üreticimizi eğitimden geçirdik. Katma değeri yüksek olan ürünlerin üretimini yaptırıyoruz. Bunlarla ilgili arı sütü gibi, polen gibi, propolis gibi ve arı zehri gibi kıymetli ürünlerin üretimiyle ilgili eğitimleri de tamamladık. Üreticilerimizin sertifikalarını verdikö dedi. 'BAL PAKETLEME TESİSLERİ KURDUK' Üretilen ballar için bölge illerinde paketle tesisleri kurduklarını hatırlatan Yüce Ürünlerin pazara sunumu için seri üretim ve paketleme ilgili kısımlarını gerçekleştirmek üzere çalışmamız devam ediyor. Bütün bize bağlı 9 ilde bu çalışmalarımız sürüyor. Rize ilimiz zaten Anzer balıyla meşhur. Yine Bayburt ilinde arı paketleme tesisi kurduk. Benzer bir tesisi de Rize'de ve Samsun'da da kurduk. Dolayısıyla vatandaş üretiyor, 'Ben bu ürünü ne yapacağım' demiyor. Bizim dolum tesisi ve paketleme tesisimizde ürünlerini değerlendiriliyorlar. Vatandaşın her ihtiyaç duyulan konusunda yanındayız ve onları destekliyoruz. Yine arı ve arıcılık ürünlerinin üretimi faaliyetlerini geliştirici projeler üzerinde de çalışıyoruz diye konuştu. Öte yandan arıcılığa teşvik ve katkı sağlamak amacıyla 3 yıl önce başlatılan projede, yaklaşık 5 milyon lira ödenek ise DOKAP bölgesindeki Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri aracılığıyla 4 bin çiftçiye aktarıldı.

