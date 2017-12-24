Karadeniz'de hamsinin az olması mezgit tüketimini yükseltti (Tekrar)

Hakan AKGÜN-Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da balık sezonunu değerlendiren balıkçılar, deniz suyu sıcaklığının istenilen dereceye düşmemesi ve hamsinin az olması üzerine tüketicilerin mezgite yöneldiğini söyledi. Balıkçı, 34 yaşındaki Emrah Cenikli, "Hamsiye alternatif olarak vatandaşımız Karadenize özgü mezgit balığımız var. Mezgit şu an başı çekiyor. Kilosu 15-30 lira arasında değişiyor" dedi.Samsun'da ve Karadeniz açıklarında balık sezonunu değerlendiren balıkçılar, deniz suyu sıcaklığının istenilen dereceye düşmemesi ve avlanan hamsinin az olmasından halkın hamsiye alternatif olarak mezgit balığı tükettiği söyledi. Halkın hamsiye alternatif olarak Karadenize özgü mezgit tükettiğini anlatan balıkçı Emrah Cenikli, şöyle dedi:"Karadeniz kıyılarında hamside bir gidiş söz konusu oldu. Bu kesin bir gidiş değildir. En kısa zamanda bekliyoruz. Çok fazla sürmeyecektir. Seyrek de olsa avlanmakta. Çok sürekli çıkmasa da dönem dönem yine geliyor. Hamsinin azalma durumuyla birlikte vatandaş barbun, mezgit, çinekop ve çupraya yöneldi. Hamsiye alternatif olarak vatandaşımız Karadenize özgü mezgit balığımız var. Mezgit şuan başı çekiyor. Sarıkanat dönem dönem var. Fiyatlar gün gün değişiyor. Hamsinin kilosu şuan da 17 lira, mezgit 15- 30 lira arasında, barbunlar 12- 28 lira arasında, her gıdada olduğu gibi kademe kademe ve boy boy fiyatlar değişiyor. Palamut ise 7-15 lira arasında alıcı buluyor."Evde hamsi yemek için niyetlendiğini ancak kısmetine mezgit ve barbun çıktığını söyleyen Murat Atael, "Hamsi almaya geldim. Ancak, fiyatı biraz yüksek. O yüzden barbun ve mezgitten alıyorum. Temizlenmesini bekliyorum. Bana makul gelen o oldu.Akşam yeşil salatayla barbun ve mezgit ikisi birden yapılacak karışık ortaya" diye konuştu.