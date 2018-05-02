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Karadeniz'de Milli Mücadele Konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 19:03 | Son Güncelleme

Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kırpık: -"Karadeniz Bölgesi Milli Mücadele acısından Anadolu'nun kalbi olabilecek bir yerdi. Milli Mücadele yıllarında Anadolu'nun en çok şehit veren bölgesi Karadeniz Bölgesi'dir"

Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık, "Karadeniz Bölgesi Milli Mücadele acısında Anadolu'nun kalbi olabilecek bir yerdi. Milli Mücadele yıllarında Anadolu'nun en çok şehit veren bölgesi Karadeniz Bölgesi'dir." dedi.

Kırpık, Türk Tarih Kurumu ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen "Karadeniz'de Milli Mücadele Konferansı"nda yaptığı konuşmada, Karadeniz Bölgesi'nin Milli Mücadele dönemindeki önemini değerlendirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'da olan olayları Nutuk'ta anlatırken Pontus Rum çetelerinin faaliyetlerini anlattığını hatırlatan Kırpık, "Bu, 'Pontus Rum çeteleri Anadolu'da 1840 yılından bu yana faaliyet göstermektedir' diyor. Kuruldukları yeri de ismiyle birlikte söylüyor. Gazi Mustafa Kemal kendisi adeta buradaki çetelerin listesini çıkarmış. Atatürk'ün 19 Mayıs şehri Samsun'a çıkışında da bir anlam olsa gerek. Milli Mücadele rastgele yapılmış bir hareket değildir. İstiklal Harbi'nin kalbinin nereden attığını gösterir. Karadeniz Bölgesi Milli Mücadele acısında Anadolu'nun kalbi olabilecek bir yerdi. Milli Mücadele yıllarında Anadolu'nun en çok şehit veren bölgesi Karadeniz Bölgesi'dir. Biliyorsunuz, Misakımilli, milli ant demektir." diye konuştu.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Kurtuluş Savaşı ile başlangıç yıllarının ders olarak okullarda okutulduğunu ancak bunun bir bilim olarak okutulmasının önemine vurgu yaptı.

Kaymak, tarihin çok iyi okunması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tarih hocaları ve bizler ilimin ve teknolojinin de imkanlarından yararlanarak tarihi gerçekleri çok iyi bir şekilde ortaya koyamazsak yarın yine farklı iddialarla karşı karşıya kalabiliriz. Tarih bilincini bizlere ve siz gençlere aşılayarak Milli Mücadele'nin nasıl yapıldığını o zamanın şartları altında dedelerimizin, atalarımızın var oluş mücadelelerini bizlere anlatmak için düzenlenen bu konferanstan dolayı Türk Tarih Kurumuna çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bunları bilimsel yolla, belgeleriyle ortaya koymadığımız zaman zor durumda kalıyoruz. O anlamda bunların çok yararlı çalışmalar olduğunu düşünüyorum. Türkiyemiz kurtuluş mücadelesinden birliğimiz, beraberliğimiz ve inancımız sayesinde çıktı. Bizler birlik ve beraberlik içerisinde çok çalışan ve çok üreten Türkiye olarak kendimizi geleceğe iyi hazırlamalıyız. Biz bu gücümüzü koruduğumuz sürece bunlar amacına ulaşamayacaklar. O anlamda bilimi ve teknolojiyi çok iyi kullanabilen, yarınları iyi okuyabilen siz gençler ülkemiz için çok önemlisiniz. Halen ülkemizin güneydoğusunda devam eden operasyonlar, Suriye ve 15 Temmuz meselesi aslında uluslararası güçlere karşı Kurtuluş Savaşı'nın bitmediğini gösteren uzantılarıdır."

Konferansta, Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, Prof. Dr. Güray Kırpık, Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu ve Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut birer sunum yaptı.

Konuşmaların ardından Kırpık, Vali Kaymak'a 1920 Misakımilli Haritasını takdim etti. Kaymak ise Kırpık'a lale işlemeli bir pano hediye etti.

Konferansa Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, öğretim üyeleri ve öğrenciler de katıldı.

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Karadeniz’de Milli Mücadele Konferansı Samsun Valisi Osman Kaymak Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık

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