Karadeniz'de sağanak etkili olacak

Orta ve Doğu Karadeniz'de 6 ilde sağanak ve gök gürültülü yağış etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz'de aralıklarla devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak bu gece yarısından itibaren Rize, Artvin ve Trabzon'da etkisini artıracak.

Rize merkez ve batısında çok kuvvetli ve şiddetli, Çayeli, Ardeşen, Fındıklı, Pazar, Hemşin ve Çamlıhemşin ilçeleriyle Artvin'in Arhavi, Hopa, Kemalpaşa, Murgul ve Borçka ilçelerinde şiddetli ve aşırı sağanak görülecek.

Trabzon'da kuvvetli, Beşikdüzü, Çarşıbaşı ve Vakfıkebir, Sürmene, Of ve Hayrat ilçelerinde ise çok kuvvetli sağanak etkili olacak.

Giresun, Ordu ve Samsun'da ise yağışların akşam saatlerinden sonra etkisini artırması bekleniyor.

Yağışların, Giresun'da kuvvetli, Espiye, Tirebolu, Eynesil, Çanakçı, Yağlıdere, Güce ve Doğankent ile Ordu genelinde çok kuvvetli Samsun'un Çarşamba, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde ise kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

