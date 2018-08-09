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Karadeniz'de sağanak etkili olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 14:10 | Son Güncelleme

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Tokat, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Tokat, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde, yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, yarın ülkenin kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Tokat, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Rüzgar, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esecek.

- Bölgelere göre hava durumu

Karadeniz Bölgesi'nde hava parçalı bulutlu, doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak seyredecek. Rüzgarın kuvveti yer yer 7'ye kadar çıkacak, dalga boyu 1,5-3 metre olacak.

Parçalı ve az bulutlu havanın etkili olacağı Marmara Bölgesi'nde, rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan 3-5 kuvvetinde eserken dalga boyu yer yer 1,5-2,5 metreyi bulacak.

Ege Bölgesi'nde hava az bulutlu olacak. Rüzgar, Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4-6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3-5, kuzeyide yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga boyu 1,5-2,5 metre arasında gerçekleşecek.

Akdeniz Bölgesi'nde hava az bulutlu olacak, rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2-4, Antalya Körfezi'nde sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3-5 kuvvetinde esecek. Rüzgarın Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2-4 kuvvetinde esmesi bekleniyor. Dalga boyu ise yarım metre ile 1,5 metre arasında değişecek, yer yer 2 metreyi bulacak.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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