"Karadeniz'de taşkınlara köklü çözüm getiriyoruz"

Trabzon şehir merkezi ve Yomra ilçe merkezi ile güzergah üzerindeki yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyacını karşılamak için 92 kilometre uzunluğunda içme suyu isale hattı ile modern içme suyu arıtma tesisi inşa ettiklerini belirten Acu, inşaat çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Acu, Trabzon'a memba kalitesinde içme suyu temin ettiklerine işaret ederek, burada inşa edilen Atasu Barajı ile kentin 2045 yılına kadar içme suyunun hazır olduğunu bildirdi.

Hedeflere ulaşmak için çabaladıklarını aktaran Acu, DSİ olarak toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik hazırlanan sulama ve depolama projelerinde maksatlarının, tarımsal üretimi artırmak, tarımla geçimini sağlayan nüfusun refah seviyesini yükseltmek, artan nüfusun besin ihtiyacını karşılamak, sanayinin hammadde ihtiyacını temin etmek, tarımın milli gelir içindeki payını artırmak, kırsal göçü önlemek olduğunu vurguladı.

- "Karadeniz taşkınlar bakımından risk içeren bir bölge"

Acu, Trabzon'u taşkınlardan koruduklarına dikkati çekerek, Karadeniz'in taşkınlar bakımından büyük risk içerin bir bölge olduğunu vurguladı.

Taşkınların da afetler içerisinde en tehlikelilerden birisi olduğunu işaret eden Acu, şunları kaydetti:

"Biz de vatandaşlarımızı taşkın tehlikelerine karşı korumak için üst havzalarda teraslama alt havzalarda ise dere ıslah çalışmaları yürütüyoruz. Karadeniz’de taşkınlara artık köklü bir çözüm getiriyoruz. Bütün havzayı masaya yatırarak, önce yukarı havzadan başlayıp, dereye kadar olan kısmı bir bütün halinde ele alıyoruz. Trabzon ve ilçelerinde son 15 yılda tamamladığımız 89 taşkın koruma tesisi ile vatandaşlarımızı ve topraklarımızı korumaya devam ettik. Bu tesisler ile Trabzon şehir merkezi, 185 yerleşim yeri ile 9 bin 570 dekar zirai araziyi taşkın zararlarından koruduk. Ayrıca inşaatı devam eden 25 taşkın koruma tesisi bulunmaktadır. "

Acu, Solaklı Vadisi'nde de örnek bir projenin hayata geçirildiğini aktararak, "Solaklı Vadisi İyileştirme Projesi adında 20 kilometrelik bir güzergahta çok güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Of-Çaykara arasında yaptığımız bu proje ile vadi muhteşem bir hale getirildi. Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a ve Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.