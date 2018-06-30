Karadeniz’de yaylalar rengarenk

DOĞU Karadeniz’de haziran ayı ile birlikte bölge halkı, küçük ve büyükbaş hayvanları ile yaylalara göç etti. Yayla yolculukları renkli görüntüler oluşturdu.
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, asırlardır yaşatılan yaylacılık geleneği sürüyor. Bu yıl da vatandaşlar köylerden küçük ve büyükbaşları ile birlikte yaylalara göç etmeye başladı. Hayvanlarıyla yaylalara göç edenler, yılın 4 ayını buralarda geçiriyor. Özellikle hayvanlarını otlatmak amacıyla yaylalara çıkanlar, buralarda kaldıkları süre içerisinde hem kış aylarında tüketecekleri süt ürünlerini elde ediyor hem de hayvanlarının tüketeceği otları biçiyor. Yaylada, ineklerin sütünden tereyağı ve peynir çeşitleri hazırlayanların kimi ürününü satarak, geçimine katkı sağlarken kimi de ailesinin kış mevsimindeki yiyeceğini elde ediyor.
Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde yaşayan vatandaşların göç ettikleri Eskala Yaylası da doğal güzellikleri ile büyülüyor. Bölgede eğitim yılını tamamlayarak karne alan çocuklarda aileleri ile birlikte Eskala Yaylasına çıktı. Yaylalarda açan kır papatyalarının arasında çiçek toplayan çocuklar renkli görüntüler oluşturuyor. Yazı aileleri ile birlikte yaylalarda geçirecek çocuklar okul döneminde yeniden kentlere inecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Yayla göçü yapan bir çift
Yayla yolculuğu detayları
DRONE ile yayla detayları
Yaylacılarla röp.
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